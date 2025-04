Chyba możemy powiedzieć, że lato w pełni! Do tego kalendarzowego jeszcze trochę brakuje, ale dzięki znakomitej pogodzie możemy o tym zapomnieć. W tym okresie nasze ukochane dżinsy z dziurami wrzucamy głęboko do szafy i zamieniamy je na modne szorty, luźny top i wygodne sandały na płaskiej podeszwie. Jeżeli jesteście w trakcie poszukiwania tych pierwszych, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Jak wybrać szorty na lato 2016?

Szorty to obok zwiewnych sukienek najwygodniejszy element letnich stylizacji. Dlatego pewnie każda z nas ma ich w szafie tak dużo. A w jaki model warto zainwestować w tym roku? My proponujemy te z szerokimi nogawkami! Naszym zdaniem są bardziej stylowe. Niestety nie jesteśmy zwolenniczkami atakującej nas z każdej strony nagości. Czasem warto zakryć więcej, niż narazić się na śmieszność.

Rzeczą, na którą watro zwrócić uwagę przy wyborze nowych szortów jest również rozmiar. Wiemy, że to wydaje się banalne i oczywiste, ale niestety Polki mają tendencję do wybierania za małych rzeczach. Czasem nie ma sensu za wszelką cenę wciskać się w rozmiar 36, skoro lepiej wygląda się w spodniach 38.

Modne szorty na lato 2016

W sezonie lato 2016 warto postawić na wzory. Na wybiegach i w kolekcjach popularnych marek odzieżowych królują marynarskie paski i kobiece kwiatowe motywy. Jeżeli mimo wszystko wolicie modele wykonane z denimu, to koniecznie wybierzcie te zdobione kolorowymi naszywkami. Dobrym wyborem jest również ponadczasowa klasyka. Spodenki z podwyższonym stanem i złotymi guzikami po bokach będą pasowały do wielu modnych stylizacji.

