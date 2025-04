Ta internetowa platforma handlowa działa już ponad 19 lat. Można tu kupić niemal wszystko, ale my skupmy się na modzie :) Na Allegro, bo o nim mowa, kupiłam sobie kilka torebek, swetrów, zegarek… Trudno zliczyć. Przeglądam często inne strony w internecie, a na koniec i tak zerkam na www.allegro.pl, żeby porównać ceny albo finalnie wyszukać coś konkretnego w lepszej cenie. Można tu kupić rzeczy bezpośrednio od producentów, pośredników lub osób prywatnych. Nowe lub używane.

Jak kupić sukienkę na Allegro?

Przejrzałam dla was ofertę sukienek wizytowych – wiem, że często ich szukacie.

Jeśli ważnym kryterium jest dla was cena – ustawcie sortowanie „cena – od najniższej”. Okazuje się, że nową koronkową czarną sukienkę z seksownym dekoltem na plecach można kupić już za 39,99 zł! Wysyłka z Polski, czas realizacji 1-2 dni, mogą też za 15 zł zapakować na prezent… Okazja?

Równie intrygująca jest oferta sprzedaży długiej do kostek szyfonowej pudrowej sukienki z ciekawym zapięciem koło szyi – w sam raz na eleganckie wesele. Pięć różnych kolorów, rozmiary nawet do 44 – a to wszystko za całe… 59,99 zł.

Używając filtrów możesz też w łatwy sposób zawęzić obszar poszukiwania – interesują cię wizytowe kreacje plus size? – znalazłam ich ponad 1300, dla niskich kobiet? – sporo ponad 300.

Tu również pojawia się wiele ofert markowej odzieży. Sukienka Chanel? Bardzo proszę, używana, co prawda, ale w stanie idealnym za 1800 zł. Za nieco mniejszą cenę możesz nabyć oryginalną nową sukienkę Moschino – klasyczną, grafitową.

Przy okazji zachęcam tu do dogłębnej lektury ofert, bo, niestety, możesz natknąć się tu na kreację Chanel, która z tą firmą nie ma nic wspólnego, a tylko nawiązuje do niej stylem lub sukienkę Fendi (za 149 zł), którą uszyła zupełnie inna firma, ale taką nadała nazwę temu modelowi :).

Na Allegro ogłaszają się też firmy szyjące na miarę. Wybierz fason i materiał na swoją sukienkę, wyślij dokładne wymiary i w ciągu np. dwóch tygodni otrzymasz kreację pasującą jak ulał!

