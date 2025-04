Modne sukienki w kwiaty to must have w szafie każdej eleganckiej kobiety. Kwiaty to wyrazisty i bardzo kobiecy element garderoby. Delikatne wzory, podkreślona talia i biodra, zmysłowe rozcięcia, a także ponętny dekolt. Musisz mieć choć jedną taką sukienkę w swojej szafie.

Gwiazdy kochają sukienki w kwiaty

Katarzyna Cichopek wybrała sukienkę w róże. To bardzo kobiecy model, któremu wdzięku dodają: efektowny dekolt z marszczeniami oraz bufiaste rękawy.

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na różową sukienkę midi w drobne kwiaty. Stylizację uzupełniła czarnymi botkami, marynarką oversize i torebką w tym samym kolorze.

Małgorzata Socha wybrała czerwoną sukienkę kopertową w kwiaty. Jesienią można nosić taką sukienkę do zamszowych kozaków za kolano. Na ramiona wystarczy zarzucić ciepły kardigan lub rockową ramoneskę.

Sukienki w kwiaty hitem jesieni 2020

Duże pąki i liście lub subtelna łączka - wybór należy do ciebie. Projektanci serwują całą gamę wzorów. Wybierz ten, który idealnie pasuje do twojego typu urody i sylwetki. Bez znaczenia jest również długość. Dopasuj ją swoich preferencji: mini, midi lub maxi. Wszystko zależy, czy chcesz sukienkę w kwiaty nosić do pracy czy na wieczorne wyjście.

Jeśli chodzi o kroje, to na topie jest fason kopertowy z wiązaniem w talii - perfekcyjnie podkreśla linię biust-talia-biodra. Jednak nie jest to jedyna opcja. Wciąż modne są sukienki bodycon, koszulowe czy z rozkloszowanym dołem.

Sukienki w kwiaty znajdziesz w ofercie sieciówek: H&M, Zara, Reserved, Sinsay itd. Możesz również poszperać w sklepach internetowych.

