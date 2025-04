Kolejna okazja cenowa w Lidlu! Dyskont niemal codziennie zaskakuje nas coraz to nowymi promocjami, w czasie których można upolować modowe perełki w niskich cenach. Oferty przeznaczone są dla kobiet, które lubią dobrze wyglądać, lecz nie chcą wydawać majątku na ubrania. Niedawno nasze czytelniczki zachwycił płaszcz w kratę z Lidla za 111 zł, modne ramoneski z Lidla za 85 zł oraz parka za 59 zł. Teraz mamy dla was sukienki na wiosnę 2020. Wszystkie modele idealnie nadają się do pracy.

Reklama

Sukienka w kwiaty z Lidla - cena 39,99 zł

Lidl oferuje trzy modele sukienek z miękkiej i przyjaznej ciału wiskozy. Wszystkie mają fasony koszulowe, które są bardzo wygodne i doskonale sprawdzają się na co dzień.

Pierwsza propozycja to sukienka w kwiaty na czarnym tle. Prosty fason z delikatnym paskiem w talii, świetnie podkreśli walory sylwetki. To klasyczny model, który będzie pasował na wiele okazji.

Sukienki w kratę z Lidla - cena 39,99 zł

Dwa pozostałe modele to sukienki w modną kratę. Ten klasyczny wzór to jeden z trendów na sezon wiosna-lato 2020. Krata to deseń, który można nosić na formalne okazje. Będzie pasowała do pracy i na spotkania biznesowe, lecz sprawdzi się również na co dzień. Wszystko zależy od pozostałych elementów stylizacji.

Sukienki z Lidla są na tyle uniwersalne, że równie dobrze możesz nosić je ze szpilkami, co ze sneakersami. Dobrym dodatkiem będzie również klasyczna ramoneska lub jeansowa kurtka. Nasz typ to sukienka w kolorze szarym. Jest bardzo neutralna, będzie odpowiednia dla każdego typu urody i sylwetki.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Lidla:

W Lidlu rewelacyjne sukienki do pracy. Kosztują tylko 45 zł

W Lidlu kolekcja eleganckich ubrań do pracy. Ceny od 34 zł

Klasyczne ramoneski w Lidlu. Kosztują tylko 85 zł