Wśród modnych sukienek na wiosnę-lato 2021 króluje długość do połowy łydki - zarówno w wersji dopasowanej, jak i tej luźniejszej, bardziej oversize'owej. Jeśli mini to zawsze z ciekawym detalem - szerokimi rękawami albo kilkoma falbanami. Wolisz fasony do samej ziemi? Postaw na modne przeźroczystości albo koronkowe motywy.

Mimo że sukienki na cienkich ramiączkach to nic odkrywczego, to w tym sezonie wyjątkowo pojawiły się u większości projektantów. Najczęściej w połączeniu z długością mini, odcięciem pod biustem i lekko rozkloszowanym dołem - sukienka w stylu „baby doll" to hit tego lata!

Warto wybierać fasony wzorzyste i w intensywnych kolorach - dodadzą wdzięku i wakacyjnego looku. Krótkie sukienki nosimy z sandałkami na płaskim obcasie, a na większe wyjścia, z klasycznymi szpilkami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Aniye, Etro

Koronki, które wyglądają jak wycięte z babcinego obrusa to jeden z najmodniejszych motywów na wiosenno-letnich sukienkach 2021. Mogą być z niej uszyte całe sukienki albo tylko jeden detal - dekolt lub marszczenia w okolicy talii.

Najmodniejsze to te w białych i pastelowych kolorach, zestawiaj je z butami na słomkowym koturnie i plecionym koszykiem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Alberta Ferretti, Mario Dice

Nowość tego sezonu - sukienki, których góra jest mocno dopasowana, niemal gorsetowa, a dół albo rozkloszowany (jak u McQuenna) albo w sportowym stylu (jak u Sportmax).

Jeśli zdecydujesz się na sukienkę z gorsetową górą, łącz ją z kontrastowymi dodatkami - jeśli będzie to suknia w balowym stylu, zestaw ją z masywnymi, modnymi w tym sezonie combat bootsami. Jeśli będzie w bardziej casualowym wydaniu, załóż szpilki lub buty na platformie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Sportmax, McQueen

Seksowne wycięcia pojawiły się na sukienkach na wybiegach u Fendi, Gabrieli Hearst i Hermes. Najczęściej to te w okolicy talii, które dodatkowo ją akcentują i wysmuklają, ale zdarzają się również fasony z ozdobnie wyciętymi dekoltami czy plecami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Gabriela Hearts, Fendi

Bufiaste, szerokie rękawy to idealne towarzystwo dla małej, koktajlowej sukienki. Dzięki nim z grzecznej, prostej kreacji tworzy się awangardowy i nowoczesny fason, idealny do modnych w tym sezonie butów na słupku.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Abodi, Elie Saab

Wersja wyłącznie dla odważnych i wyłącznie na prawdziwie letnie miesiące - przeźroczysta sukienka z cienkich tkanin z dużą ilością przeszyć i aplikacji, ma w sobie coś z rockowego stylu.

U Diora przeźroczystości pojawiły się na sukienkach do samej ziemi - w morskich zieleniach i brązowo-karmelowych odcieniach. U Fendi to nieco krótsze fasony, odsłaniające łydkę i pastelowe materiały.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Dior, Fendi

Wygodne i praktyczne - dzianinowe sukienki pojawiły się m.in. w wiosenno-letniej kolekcji Jasona Wu. Kolory? Królują kremowe biele i szarości, ale nie zabrakło również tych mocno kolorowych - zielonych, fioletowych czy czerwonych.

Sukienki z dzianiny można nosić na dwa sposoby - do skórzanych botków (hitem wiosny są zamszowe kowbojki!) lub sneakersów - to najwygodniejsza stylizacja na ten sezon.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Ports 1961, Jason Wu

Długie i oversize'owe lub dopasowane o długości do połowy uda - krój jest bez znaczenia. W tym przypadku liczy się dekolt. Sukienki na jedno ramię pojawiły się m.in. w najnowszej kolekcji Isabel Marant i Valentino.

Do tych długich i zwiewnych, noś płaskie sandałki, a do tych sporo krótszych - buty na platformie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej: Valentino, Isabel Marant

