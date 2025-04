Walentynki tuż za rogiem, pora więc pomyśleć o kreacji na ten wyjątkowy wieczór. Ten dzień to nie tylko świętowanie romantycznej miłości z drugą połówką, ale miłości w każdej formie — do przyjaciół, rodziny i siebie samej też. Niezależnie więc od tego, czy zamierzasz uczcić je ze swoim partnerem na romantycznej kolacji, w gronie najbliższych dziewczyn na kanapie z pudełkiem czekoladek i Netflixem, czy pójdziesz sama na najlepszą pizzę i tiramisu w mieście, 14 lutego to świetny pretekst, aby zafundować sobie coś nowego. Jedną z najlepszych opcji jest zjawiskowa, super kobieca sukienka, w której będziesz czuła się jak milion dolarów. Uczcij ten dzień, bez względu na status związku i plany.

Potrzebujesz inspiracji? Odkryj 6 stylowych sukienek na walentynki 2023 (lub dowolny dzień w roku) i spraw sobie wyjątkowy prezent.

Twoje plany na walentynkowy wieczór obejmują romantyczną kolację z partnerem? Dopasowana, czerwona sukienka midi to jedna z najlepszych opcji. Prosta, elegancka i bardzo kobieca.

Paznokcie na walentynki 2023: 5 inspiracji na wyjątkowy manicure

fot. Czerwona, midi sukienka, Answer Lab, cena: 259,99 zł/materiały prasowe (www.answear.com)

Jeśli potrzebujesz super seksownej kreacji na wieczór we dwoje, kup jak najszybciej aksamitną sukienkę wyszywaną koralikami, którą znajdziesz w ofercie Mango. Pięknie podkreśli sylwetkę i wyeksponuje dekolt.

fot. Sukienka z aksamitu z aplikacjami z kamieni, MANGO, cena: 349,99 zł/materiały prasowe

Czarna, drapowana mini z głębokim dekoltem będzie idealnym wyborem na wieczorny koktajl, kolację lub zabawę w klubie. Sparuj ją z botkami lub modnymi w tym sezonie kozakami XL.

fot. Czarna mini sukienka z drapowaniem, JEMIOL, cena: 1 791,00 zł/materiały prasowe

Kiedy polujesz na coś uniwersalnego, sukienka dzianinowa w kolorze makowej czerwieni to opcja dla ciebie. Chcąc stworzyć elegancki look, uzupełnij ją kozakami na obcasie i wyrazistą biżuterią, gdy bardziej swobodny — załóż kowbojki lub botki w motocyklowym stylu.

fot. Czerwona, dzianinowa midi sukienka, & Other Stories, cena: ok. 390 zł/materiały prasowe

Niezależnie od tego, czy szykuje ci się wieczór u znajomych, w restauracji czy w barze, czarna, bieliźniana sukienka poradzi sobie ze wszystkim. Łatwa w stylizacji, wszechstronna i seksowna. Będzie twoją ulubioną.

fot. Sukienka bieliźniana, River Island, cena: 259z zł /materiały prasowe (www.zalando.pl)

Masz duszę romantyczki? Dodaj do koszyka marzycielską, maxi sukienkę w delikatne kwiaty od BIZUU. Założysz na walentynkowy wieczór i nie tylko.

fot. Maxi sukienka z falbanami Karrola, BIZUU, cena: 799 zł/materiały prasowe

