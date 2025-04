Fatforms, czyli płaskie buty na kilkucentymetrowej platformie podbijają świat mody. Jeżeli i w twojej szafie nie może zabraknąć modnych sneakersów o tym fasonie, zajrzyj na wyprzedaż w Zarze - szczególnie, jeśli nie lubisz wydawać dużo na najnowsze trendy! Sneakersy z Zary mają biały kolor, a wyglądem do złudzenia przypominają model z Prady, który uwielbia Anna Lewandowska.

Białe sneakersy z Zary, cena z 119,90 zł na 69,90 zł

Sneakersy mają bardzo delikatny i kobiecy fason z wiązaniem. Ich subtelny fason przełamuje jednak gruba i toporna w wyglądzie podeszwa przypominająca raczej ciężkie workery niż tenisówki. Przy zapiętku buty mają kontraktowe zdobienie w czarnym kolorze.

Materiałowa część butów, łącznie z wkładką i wyściółką, jest wykonana ze stuprocentowej bawełny - i to nie byle jakiej, bo w co najmniej 50% pochodzącej z upraw ekologicznych. Niestety sneakersy z wyprzedaży w Zarze mają jedną wadę - ich modny wygląd został doceniony przez zakupowiczki, przez są dostępne jedynie w kilku rozmiarach.

Anna Lewandowska pokazała nam, jak nosić białe sneakersy w podobnym stylu latem, ale świetnie sprawdzą się one także i jesienią - zwłaszcza, że nadchodzą bardzo słoneczne i pogodne dni. Wykorzystaj triki, które stosuje trenerka!

Po pierwsze, postaw na modny kombinezon - najlepiej w stylu utility, z wieloma praktycznymi kieszeniami. Wbrew pozorom taki „roboczy” look może być bardzo kobiecy - zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się na model mocno podkreślający talią i zestawisz go z elegancką torebką oraz... perłami. najmodniejsze w tym kolorze będą odcienie jasnego brązu, beżu oraz jasnej, lekko przygaszonej oliwki.

Jeansy przed kostkę z modnymi przetarciami lub dziurami, oversizowy sweter i długi trencz do ziemi to zestaw, który nie ma szans pójść źle. Aby twój look nie był jednak nudny, uzupełnij go kolejnym modnym kolorem na jesień - miętowym. Niezależnie od tego, czy wybierzesz torebkę, biżuterię czy nawet paznokcie w tym odcieniu, doda twojej stylizacji prawdziwego szyku.

Nie rozstajesz się z sukienkami nawet jesienią? I bardzo dobrze, bo zwiewne sukienki w stylu boho zostają z nami na dłużej. Ze względu jednak na pogodę radzimy wybierać raczej kroje o długości midi lub maxi. Świetnie uzupełni je zaś ramoneska lub jeansowa kurtka.

