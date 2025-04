Kobieca torebka ma dwie podstawowe funkcje. Zacznijmy od tej praktycznej, która pozwala nam mieć przy sobie wszystkie drobiazgi, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować w czasie dnia. Przecież portfel, telefon, dokumenty i mała kosmetyczka, w której znajdują się wilgotne chusteczki, puder i błyszczyk to akcesoria, których potrzebujemy bez przerwy. Jest też druga funkcja torebki, o której bardzo często zapominamy (niestety też zaliczamy się do tej grupy). Ten dodatek jest bardzo często urozmaiceniem i dopełnieniem stylizacji. Do tego jest sygnałem, że znakomicie orientujemy się w najnowszych trendach. Dlatego warto się zastanowić, czy wybrany przez nas model komponuje się ze stylizacją i czy wpisuje się w obowiązujące trendy.

Na celowniku stylisty: modne torebki na jesień

Modne plecaki na jesień

W sezonie jesień-zima zdecydowanym numerem jeden są wygodne plecaki. Jednak nie mamy na myśli modeli, które pamiętamy ze szkoły. Znani projektanci i popularne sieciówki zadbały o to, aby wyglądały równie stylowo i szykownie, co wybierane przez nas zazwyczaj torebki.

fot: FREE/od lewej: Kopenhaga; Mediolan

Na sklepowych półkach bez problemu znajdziecie ten najmodniejszy dodatek sezonu. Jeżeli macie do dyspozycji większy budżet, to oczywiście zainwestujcie w plecak z wyższej półki. Jeżeli nie chcecie (tak jak my) wydawać na sezonowy trend zbyt dużej sumy, to wybierzcie model z kolekcji popularnej marki sieciowej. Nam zawrócił w głowie fason proponowany przez firmę Mango. Jest wykonany z zamszu i dostępny w 2 wersjach kolorystycznych. Będzie idealny na długie spacery i weekendowe wypady za miasto.

