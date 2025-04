Płaszcze pikowane wciąż są na topie. To modne i ciepłe okrycia na sezon jesienno-zimowy. Są praktyczne i wygodne. Świetnie sprawdzają się w czasie niepogody. Ponadto doskonale wpisują się w trendy na nowy sezon. Zobacz modele z nowych kolekcji popularnych i luksusowych marek.

Modne jesienno-zimowe płaszcze pikowane 2019/2020

Pikowane okrycia to klasyka mody. Płaszcze tego typu są równie ciepłe, co puchowe, a jednak znacznie bardziej eleganckie. Są mniej obszerne, dzięki czemu nie szkodzą sylwetce. Ponadto doskonale pasują do wyrafinowanego stylu angielskiego.

W nowym sezonie nosimy je głównie jako element stylu casual. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie nam komfortu w czasie chłodnych, a nawet mroźnych dni. Wiele marek odzieżowych oferuje płaszcze pikowane z kapturem, który ochroni w czasie niepogody. Tego typu okrycia - ze względu na swój design i praktyczne zastosowane - znalazły się wśród najmodniejszych płaszczy sezonu.

Wśród modnych fasonów na prowadzenie wysuwa się oversize, lecz nie brakuje również modeli taliowanych, pudełkowych lub o trapezowym kroju. Wybór należy do ciebie!

W trendach kolorystyczny króluje klasyka: czerń oraz zieleń, która idealnie pasuje do pikowań. W ofercie sklepów nie brakuje również bardzo eleganckich modeli w kolorze granatowym czy bordowym. Jednak w sezonie jesienno-zimowym to brązy mogą okazać się bestsellerowymi kolorami.

