Płaszcz to jeden z najważniejszych elementów jesienno-zimowej garderoby. Jest tylko jeden problem. Niestety znalezienie odpowiedniego modelu to bardzo duże wyzwanie. Aby ułatwić wam życie, postanowiłyśmy stworzyć wielki przegląd klasycznych płaszczy na sezon jesień-zima 2017/2018.

Klasyczne płaszcze na jesień 2017

Do znudzenia powtarzamy, że klasyczne ubrania nigdy nie wyjdą z mody. Kolejnym plusem posiadania takich rzeczy, jest fakt, że zawsze wyglądają stylowo i elegancko, a większość elementów garderoby do siebie pasuje. Dzięki temu nie trzeba każdego ranka stać przed szafą i zastanawiać się nad stylizacją. Bo wybranie odpowiedniego zestawu zajmuje tylko chwilę. Jakiś czas temu pomagałyśmy wybierać wam białą koszulę i cygaretki, a teraz przyszedł czas na jesienny płaszcz.

Sezon jesień-zima 2017/2018 to wielki powrót koloru nude, który tym razem wygląda jak druga skóra. Powinnyście wybierać modele, które praktycznie zlewają się z kolorem skóry. Jeżeli ten kolor nie jest waszym ulubionym to może zdecydujecie się na granat? Jest elegancki, szykowny, ponadczasowy i twarzowy. Najmodniej łączyć go z klasyczną czernią. Osoby, które nie są przekonane do tego duetu, powinny nosić granat od stóp do głów.

W ofercie znanych sieciówek znajdziecie również modele oversize, które wyglądają na nieco za duże i nonszalanckie. Pamiętajcie jednak, że ten model najlepiej wygląda z dopasowanym dołem. Pojawiło się również całkiem sporo płaszczy o kroju szlafrokowym. Ten fason idealnie podkreśla kobiece kształty i smukłą talię.

