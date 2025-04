Chociaż zima nie odpuszcza, to w sklepach wiosna pełną piersią. Całe szczęście, że wyprzedaże jeszcze nas ratują przez najbliższe kilka dni, bo ceny nowych kolekcji znów załamują. Jednak takie życie zakupoholiczek ;) Od wyprzedaży do wyprzedaży. A w międzyczasie szukamy inspiracji.

Pisałyśmy już o najmodniejszych płaszczach na wiosnę 2017, były już też najciekawsze modele torebek, które nam się marzą. Teraz przyszedł czas na marynarki. Bo mamy nadzieję, że już niedługo to one zastąpią kurtki, płaszcze, kilometry szalików i wszelkiego rodzaju narzutek.