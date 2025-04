Dobra kurtka zimowa powinna być przede wszystkim ciepła i wygodna oraz wykonana z nieprzepuszczalnego materiału. Oczywiście ważne też, aby była modna i na czasie. Najlepiej celować w kurtki puchowe, które doskonale wpisują się w obecny klimat. Inną opcją są też stylowe kurtki parki z futerkiem. Nie wiesz, na co się zdecydować? Zobacz nasze propozycje na zimę 2021/22! Wszystkie z nich kupisz w okazyjnych cenach już przed Black Friday 2021!

Pierwszą propozycją na naszej liście jest ciepła kurtka typu puffer marki Reserved. Wykonana została z materiału imitującego skórę. Skórzane kurtki puffer są obecnie bardzo na topie. Model marki Reserved dostępny jest czterech kolorach: baby blue, camel, beż i czerń. Nam w oko najbardziej wpadła kurtka w odcieniu baby blue. Doda uroku i pięknie ożywi stylizację. Świetna zarówno do jeansów, jak i do sukienki.

fot. kurtka zimowa typu puffer / Reserved

Świetną alternatywą dla puchowej kurtki jest parka z futerkiem. Ocieplana parka chroni tak samo dobrze przed zimnem jak kurtka puchowa. Poza tym jest bardzo korzystna dla sylwetki. Ściągacz w pasie modeluje talię i maskuje szerokie biodra. Stylowy model znajdziesz w ofercie marki Sinsay za 159,99 zł. Dostępna w czterech kolorach do rozmiaru XL. My szczególnie polecamy model bordowy z beżowym futerkiem.

fot. kurtka parka z futerkiem / Sinsay

Kurtka puchowa również może być ozdobiona futerkiem na kapturze. To doskonały wybór na mroźną zimę. Futerko stanowi dodatkową ochronę przed zimnem. My polecamy asymetryczną kurtkę Top Secret. Z przodu jest nieco krótsza niż z tyłu, co tworzy stylowy efekt. W dodatku ma bardzo modny kolor, czyli odcień butelkowej zieleni. Taka kurtka nie tylko jest ciepła, ale także podkręci każdą zimową stylizację.

fot. kurtka zimowa asymetryczna / Top Secret

Kolejną propozycją jest bardzo pomysłowa, dłuższa kurtka typu puffer marki Mohito. Została wyposażona w doszyte rękawiczki. Dzięki temu jest nie tylko ciepła, ale i bardzo praktyczna. W dodatku została uszyta z imitacji skóry, co dodaje jej charakteru. Dostępna jest także w wersji z klasycznego materiału albo w kolorze kremowym. Musimy przyznać, że zrobiła na nas ogromne wrażenie!

fot. kurtka zimowa z rękawiczkami / Mohito

Naszą ostatnią propozycją jest bardzo efektowna, czerwona kurtka puchowa marki Born2be. Zwraca uwagę nie tylko kolorem, ale także nietypowymi rękawami w postaci swetrowego ściągacza. Takie rękawy zapewniają komfort oraz ciepło i są ciekawym detalem. Oprócz tego kurtka została ozdobiona szarym futerkiem, co stanowi stylowy kontrast. Idealna kurtka na zimę 2021.

fot. kurtka puchowa czerwona / Born2be

