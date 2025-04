Kozaki na stabilnym słupku to wybór wielu kobiet. Powód? Są na obcasach, ale stopy się w nich nie męczą. Nadają się zarówno do pracy, jak i na wieczorną imprezę. A przede wszystkim, można się w nich sprawnie przemieszczać po mieście. Modna na nie wraca niemal co roku. Jakie nowości proponują sklepy obuwnicze w tym sezonie?

Reklama

Kozaki na słupku na zimę 2019

Absolutnym hitem są... białe kozaki! Nadal kojarzą ci się z kiczem sprzed lat? Najwyższa pora, żeby zmienić myślenie. Obecnie noszą je fashionistki, blogerki i gwiazdy. Ty również możesz zaopatrzyć się podobne. Uwaga, przyciąganie spojrzeń przechodniów, gwarantowane!

Wielbicielkom najnowszych trendów z pewnością wpadną w oko kozaki w zwierzęce printy. Tego typu wzory wiodą prym tej jesieni i zimy, więc nie mogło ich zabraknąć również na butach.

Lubisz modowe przeboje, ale najchętniej wybierasz ponadczasową klasykę? Jest również coś dla ciebie. W ofertach sklepów nie brakuje uniwersalnych wzorów butów. Największą popularnością cieszą się czarne kozaki na słupku, lecz na czasie są również beże, ciepłe brązy i rudości.

Na następnych stronach znajdziesz nasze propozycje modnych kozaków na słupku!

Reklama

Więcej zimowych trendów:

Wygodne, ciepłe i wciąż modne! Bez tych butów zimą ani rusz

Idzie zima! Pora na ciepły i stylowy płaszcz. Jaki kupić w tym sezonie?