Kalendarzowa wiosna rozpoczęła się kilka dni temu, a wraz z jej nadejściem wzrósł popyt na czółenka, baleriny, sandały i klapki. W ostatnich tygodniach jednymi z najpopularniejszych butów tego typu są klapki typu mules z najnowszej kolekcji marki Zara.

Klapki zdobione sztucznymi perłami stały się hitem!

Ten model zdobył już ogromną popularność na Zachodzie. Jak donosi tabloid „The Sun”, niektóre rozmiary już się wyprzedały, mimo że klapki pojawiły się w sprzedaży miesiąc temu. Wszystko za sprawą znanych blogerek, które zamieściły w mediach społecznościowych zdjęcia, na których mają na stopach te buty.

fot: materiały prasowe Zara

Pewnie wiele z was uważa, że ogromnych rozmiarów sztuczne perły to szczyt obciachu, ale to jeden z dominujących mikrotrendów w sezonie wiosna-lato 2018. W kolekcjach najpopularniejszych marek odzieżowych można znaleźć koszule, kurtki, swetry, spodnie czy torebki zdobione w ten sposób.

Ile kosztują klapki z perłami?

Modne buty na płaskiej podeszwie z odkrytą piętą, noskami w szpic i sztucznymi perłami mogą być wasze za 159 zł. W Polsce dostępna jest (na chwilę obecną) dostępna pełna rozmiarówka.

Przez zagraniczne media zostały określone jako must-have sezonu, więc jeżeli chcecie je mieć, to nie czekajcie za długo z decyzją o ich zakupie.

fot: materiały prasowe Zara

Klapki mules możecie nosić do casualowych stylizacji na co dzień - dżinsów i koszuli w paski, szortów i białego topy lub zwiewnej sukienki. Jednak równie dobrze wypadną w bardziej formalnych zestawach. Stworzą zgrany duet z cygaretkami i elegancką górą lub szerokimi spodniami z wysokim stanem i bluzką zdobioną falbankami.

fot: screen Instagram @yooka.e i @mama_millshills

fot: Instagram @luna.dailystyle

Źródło: www.thesun.co.uk

