Połowa września to idealny moment, by kupić kurtkę na jesień. W tym sezonie na topie będą stylowe bomberki - klasyczne lub we wzory. Za modowy hit nie trzeba przepłacać. Modne okrycie już wkrótce będzie można kupić w Lidlu.

Kurtki bomberki w ofercie Lidla

Kurtki są nie tylko efektowne, ale również bardzo praktyczne. Uszyte są z nowoczesnych, lekkich, a jednocześnie ciepłych materiałów.Trafią do sprzedaży w czwartek 26.09.

Będą dostępne w rozmiarach 34-44. Cena? Bardzo kusząca. Modne bomberki będą kosztować jedynie 65 zł. Będzie można je kupić w sklepach stacjonarnych oraz on-line. W Lidlu pojawią się modele m.in. jednokolorowe modele pikowane (czarne i miętowe). Czarna kurtka to klasyk, który warto mieć w swojej szafie, ponieważ pasuje dosłownie do wszystkiego.

Miętowa, doskonale wpisuje się w trendy na jesień i zimę 2019/2020. Będzie pasować do nonszalanckich stylizacji z bluzami z kapturem i sneakersami. Pastele jesienią są hot!

fot. Materiały prasowe

Wolisz coś bardziej oryginalnego? My również! Jeden z modeli szczególnie przykuł naszą uwagę.

To granatowa bomberka w kwiatowe wzory. Kobiecy nadruk dodaje pozornie zwyczajnej kurtce modowego charakteru. Podobne wzory pojawiły się w najnowszych kolekcjach wielu światowych projektantów.

fot. Materiały prasowe

Uwaga, to może być potencjalny bestseller! Idziemy o zakład, że szybko zniknie z półek.

