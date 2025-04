Etui na telefon to must-have

Nastały czasy kiedy znaczący procent ludzkości nie rozstaje się ze swoim smartfonem. Dlatego też telefon stał się bardzo ważnym elementem naszego życia. A co za tym idzie? Etui na telefon jest nieodzowną częścią naszej codziennej garderoby. Dlatego w tym sezonie nie torebka, ani buty są najważniejszymi częściami stroju... a właśnie etui. Co wy na to?

Proceder ten trwa od kilku lat. Projektanci tacy jak Jeremy Scott dla Moschino, czy Kenzo od wielu sezonów proponują ultra modne modele etui na telefon, które stają się sezonowymi must-have. paczkę frytek Moschino z 2013 roku, czy różowe lusterko z 2014, czy chociażby etui z tygrysem, charakterystycznym dla Kenzo.

Coraz więcej brandów proponuje swoje projekty, a coraz więcej osób ozdabia swoje smartfony designerskimi etui. W końcu taki gadżet to nie wydatek kilku tysięcy, jak to jest w przypadku torebki z metką dużego domu mody, a kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. W ten sposób możemy nadać naszej stylizacji charakteru lub zaznaczyć nasz temperament. Ponadto specjaliści zaznaczają, że modne etui na smartfon jest równoznaczne ze statusem społecznym. Eleonor Robinson z brytyjskiej sieci Selfridges określa je jako "symbol statusu".

Etui na telefon hitem sezonu

Czemu etui na telefon jest najgorętszym hitem wiosny i lata? Stało się tak za sprawą Nicolasa Ghesquière, który jest dyrektorem kreatywnym Louis Vuitton. To on swoją kolekcję na wiosnę i lato 2017 uzupełnił obudowami na telefon w kształcie kultowego kufra Louis Vuitton. Niestety etui to kosztuje ok. 3600 złotych. Totalnie szaleństwo, ale chętnych nie brakuje. Model ten nosi np. Marina Łuczenko.

W końcu świat, w którym żyjemy obraca się wokół sieci. A robienie selfie smartfonem w niemodnym etui po prostu nie wypada... ? Co wy na to? ;)

