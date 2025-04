Kobiety kochają stylowe bransoletki! To dodatek, który potrafi całkowicie zmienić charakter stylizacji. Klasyczna bransoletka sprawi, że cały strój nabierze elegancji. Nowoczesna wyczaruje nonszalancki look. Zobacz, jakie modele są obecnie na topie!

Modne bransoletki w sezonie jesień-zima 2018

Bransoletki uwielbiane są przez gwiazdy, blogerki modowe i trendsetterki. Noszone są na dwa sposoby - solo lub po kilka na nadgarstku. Jeśli stawiamy na jedną bransoletkę, powinna być ona duża i mieć wyrazisty kształt lub kolor. Wciąż na czasie są bransoletki w rozmiarze XXL, które idealnie komponują się z neutralną górą stylizacji np. czarnym golfem.

Bransoletki noszone po kilka powinny stanowić spójną kompozycję. Warto postaci na jeden stylu lub konkretną kolorystykę. Nie oznacza to jednak, że wszystkie bransoletki muszą być w tym samym kolorze. Przeciwnie! Jednak ważne, by odcienie pasowały do siebie, tworząc ciekawą ozdobę nadgarstka.

Jakie bransoletki są obecnie najmodniejsze? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Nadal na czasie są bransoletki z koralików, sznureczków (idealnie pasują do stylu boho!), jak również tradycyjne, wykonane ze srebra lub złota.

Prym wiodą również bransoletki z kamieni naturalnych, które dopasowuje się np. do znaku zodiaku właścicielki. Wybór jest tak ogromny, że decyzję o tym, co będziesz nosić w tym sezonie, pozostawiamy tobie!

Zobacz wybrane przez nas propozycje bransoletek!

