Kolejny modowy hit w Lidlu. W sklepie internetowym marki można bardzo tanio kupić kurtki typu bomber. To kolejna świetna okazja cenowa w dyskoncie. Niedawno udało nam się upolować m.in. sukienki do pracy z Lidla, ramoneski z Lidla, a także modny płaszcz za 111 zł. Teraz naszą uwagę zwróciły bomberki, w które warto zainwestować.

Bomberki w Lidlu w niskiej cenie

Bomberki to nowoczesne i lekki kurtki, które doskonale sprawdzają się na co dzień. Mają casualowy charakter, więc pasują do wielu stylizacji. Modele z Lidla są dwustronne, chronią przed wiatrem, mają praktyczne kieszenie oraz specjalny woreczek, w który można je schować.

Bomberki są popularne od wielu sezonów. Kobiety cenią je za uniwersalność, a także praktyczność. To idealne uzupełnienie wielu codziennych stylizacji. Pasują do spodni np. do niezastąpionych i ponadczasowych jeansów. Bomberka ma charakterystyczny fason ze ściągaczem na dole i przy rękawach. To jedna z najmodniejszych kurtek wszech czasów. Popularnością ustępuje chyba jedynie kurtce ramonesce.

Kurtki z Lidla idealnie wpisują się w obowiązujące tendencje. Czarna pikowana to absolutna klasyka, zielona wpadnie oko wielbicielkom typu militarnego, z kolei granatowa we wzorki to idealne połączenie stylu sportowego z odrobiną kobiecości. Taka kurtka sprawdzi się nie tylko zimą, ale również w czasie cieplejszych pór roku.

Kurtkę możesz kupić w sklepie internetowym i kosztuje tylko 65 zł.

P.S. Już teraz możemy zdradzić, że bomberki pojawiają się w trendach na wiosnę 2020!

