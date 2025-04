Modne baleriny na wiosnę 2021 to przede wszystkim te utrzymane w cielistej, beżowej kolorystyce, wykonane z ażurowej skóry i te z łączonych materiałów, najczęściej na zasadzie kontrastu.

Reklama

W naszej galerii znajdziesz 11 modeli najmodniejszych balerin w cenach od 15,90 zł do 459 złotych.

Modne baleriny na wiosnę 2021 - w odcieniach nude

Baleriny w cielistym kolorze są niezwykle uniwersalne - założysz je dosłownie do wszystkiego - od eleganckich sukienek i spódnic po casualowe zestawy.

Możesz wybierać spośród tych z matowej, zamszowej, jak i lakierowanej skóry. Beżowe baleriny mają jeszcze jeden plus - optycznie wydłużają nogi!

Modne baleriny na wiosnę 2021 - ażurowe

Ażurowe baleriny pojawiły się m.in. w najnowszej kolekcji marki Zara i H&M. Niektóre z nich przypominają modne w latach 90. plastikowe buty - są od nich jednak o niebo wygodniejsze.

Noś je do letnich szmizjerek w kolorach ziemi i wygodnych spódnic zapinanych na guziki i z wysokim stanem.

Modne baleriny na wiosnę 2021 - z łączonych materiałów

Nosek w kontrastowym kolorze albo o zupełnie innym wykończeniu np. brokatowym albo metalicznym, pojawiły się m.in. w najnowszej kolekcji Jenny Fairy i Badura. Wyglądają niezwykle stylowo!

Modne baleriny na wiosnę 2021 - z dużą ozdobą

Nosek zdobiony dużą błyszczącą klamrą, szklanymi kamyczkami albo kwiatem to hit tej wiosny. Takie baleriny to idealne towarzystwo dla cygaretek i jedwabnej koszuli albo zwiewnej sukienki w modny wzór.

Modne baleriny na wiosnę 2021 - gumowe

To jedno z najwygodniejszych rozwiązań na wiosnę. Gumowe baleriny są na tyle komfortowe, że można nosić je na bosą stopę. Świetnie sprawdzą się do niezobowiązujących stylizacji, chociaż niektóre modele z ekstrawaganckimi ozdobami świetnie dopełnią również wieczorowy look!

Szukasz modnych balerin na wiosnę 2021? Zajrzyj do naszej galerii!

Modago.pl to miejsce, gdzie znajdziesz bogatą ofertę modnych oraz wyjątkowych sukienek! Znajdziesz dla siebie sukienki letnie.

Reklama

Więcej o modnych zakupach:

Modne sneakersy na wiosnę 2021 - przegląd modeli

Najmodniejsze ramoneski na wiosnę 2021