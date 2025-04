Kobieca garderoba nie istnieje bez sukienki. Każda z nas powinna mieć co najmniej kilka różnych modeli w swojej szafie. Dlatego często doradzamy wam, jaką sukienkę kupić na nowy sezon. Nierzadko proponujemy modne sukienki z Zary, które doskonale wpisują się w trendy. Nasza najnowsza rekomendacja to kiecka, którą pokochały światowej sławy influencerki.

Szeroka sukienka z Zary pasuje na każdą figurę

Największą zaletą tej sukienki jest jej szeroki fason. Rozszerza się on od ramion ku dołowi, dzięki czemu sprytnie ukrywa wszelkie mankamenty figury: okolice brzucha, bioder, ud i pupy. Będzie odpowiednia dla sylwetek typu gruszka lub jabłko.

Jednocześnie długość przed kolano doskonale eksponuje zgrabne nogi. A bufiasty rękaw (bardzo modny w tym sezonie) pięknie wyrównuje proporcje sylwetki.

Dodatkowym atutem jest elegancki kołnierzyk. Ten klasyczny element wielu fasonów ubrań obecnie przeżywa swój wielki renesans. Pojawia się nie tylko przy sukienkach, ale także topach czy swetrach.

Sukienka pochodzi z kolekcji marki Zara na jesień 2020. Jest uszyta ekologicznej bawełny, więc materiał przyjaznego ciału. Można ją kupić w trzech neutralnych kolorach: beżowym (najmodniejszy!), białym i czarnym. Dostępne rozmiarówka: od XS do XL. Cena to 119,00 zł.

Jak nosić szeroką sukienkę? Najlepiej z efektownymi butami, które przyciągną uwagę do nóg. Idealne będą wysokie kozaki za kolano. Dobry wybór to również... trapery. To doskonały kontrast dla lekkiej i dziewczęcej sukienki. Poza tym doskonale wpisuje się w trend na lata 90. Do tego koniecznie zarzuć na ramiona jeansową kurtkę i modny look gotowy!

