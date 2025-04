Sukienka z Lidla pochodzi z jesiennej oferty sklepu i już wiemy, że będzie bestsellerem. Klasyczny model będzie pasować do botków czy kozaków i nigdy nie wyjdzie z mody.

Reklama

Moda na jesień 2020: postaw na sukienkę w kratę z Lidla



Sukienka w kratę to prawdziwy hit: jest prosta w stylizowaniu i pasuje na wiele okazji. Lidlowa propozycja to sukienka o prostym kroju z wcięciem w talii, okrągłym dekoltem i zapięciem na guzik na karku. Jej skład materiałowy nie należy do najbardziej wymarzonych (95% poliester oraz 5% elastan), ale cena rekompensuje ten drobny minus - modną sukienkę w kratę w rozmiarach od XS do L możesz upolować za 29,99 zł.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Z czym zestawiać sukienkę w kratę?

Sukienka posiada zawsze modne połączenie kolorów: czerni, granatu i bieli. Warto ożywić ją torebką za 19 zł w intrygującym kolorze lub... przełamać nieco biurowy styl modnymi sneakersami w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Choć zbliżają się chłodniejsze dni, nie rezygnuj z sukienek - jesienią postaw na cieplejsze materiały i bardziej stonowane kolory, które możesz przełamać ciekawym akcentem. W przypadku uniseksowego wzoru jakim jest krata w ciemnych barwach, postaw na romantyczną fryzurę, kobiece dodatki i makijaż, by dodać stylizacji lekkości.

Pamiętaj - w tym sezonie krata będzie hitem: pojawia się na marynarkach i żakietach (polecana przez nas marynarka z Zary jest niemalże wyprzedana), spódnicach, płaszczach czy właśnie sukienkach.

Reklama

Modne ubrania z Lidla: Lidl wyprzedaje modny sweter za 19 zł. To hit InstagramaWyprzedaż w Lidlu na dziale Moda - ta bluzka w kwiaty będzie hitem jesieni 2020Ta plisowana spódnica to must-have sezonu - będziesz wyglądać modnie i z klasą