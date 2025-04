Parka ma swoje stałe miejsce w garderobie na jesień i zimę. Kurtki w stylu militarnym od lat nie wychodzą z mody. W sezonie 2019/2020 wciąż są w czołówce trendów. Doskonale pasują do codziennych stylizacji. Są ciepłe, praktyczne oraz sprawdzają się w czasie niepogody.

Kurtki na sezon jesienno-zimowy powinny spełniać dwa podstawowe warunki. Muszą być ciepłe, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, a przy tym mają świetnie wyglądać.

W trendach są klasyczne parki w kolorze khaki. To kolor, który idealnie pasuje do dłuższych kurteczek z kapturem. Z mody nie wychodzi również ponadczasowa czerń, która pasuje do każdej stylizacji.

W nowym sezonie warto kupić ocieplaną parkę, ponieważ tegoroczna zima może być mroźna. W sklepach nie brakuje modeli z futerkiem czy kożuszkiem, które są obecnie bardzo hot. Projektanci przygotowali również coś dla wielbicielek oryginalnych okryć. Nam wpadła w oko parka w kwiaty oraz w intensywnie żółtym kolorze.

Początkowo styliści zalecali, by nosić ją jedynie do zestawów w stylu militarnym lub sportowym, lecz te czasy odeszły do lamusa. Obecnie parka jest jedną z najmodniejszych kurtek na zimę 2019/2020, a także można nosić na wiele sposobów.

Współczesna moda pozwala, by zestawiać parkę również z ubraniami w stylu eleganckim np. sukienkami czy spódniczkami.

Doskonałe zestawy można tworzyć również z jeansami typu boyfriend, bluzami oraz hitowymi sneakersami. Do tego typu kurtki pasują również różnego rodzaju botki np. motocyklowe.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jest obszerna, więc ukryje dużo – będzie pasować paniom o pełniejszych kształtach. Niektóre parki mają wciągnięte w talię sznureczki – takie modele są bardziej kobiece, idealne dla kobiet o figurze klepsydry. J

Jednak generalnie, to model kurtki, który sprawdzi się przy każdym typie sylwetki. Pomysły na efektowne stylizacje z parką ogranicza jedynie... twoja modowa wyobraźnia!

Parka to rodzaj dłuższej kurtki, która oryginalnie noszona była przez... Eskimosów, których gruba kurtka z kołnierzem obszytym prawdziwym futrem grzała w długie, mroźne zimy.

Jednak prawdziwą popularność zyskała w latach 40., 50. W długie, zielone (ale nieocieplane) kurtki zostali wyposażeni żołnierze amerykańscy walczący w Korei. Miały one charakterystyczny "fishtail" - rybi ogon czyli wydłużony, ściągany sznureczkami tył, który chronił w czasie obfitych deszczów.

Potem rozkochały się w nich undergroundowe subkultury. Na ulicach pojawiła się w latach 60., noszona przez młodzież na znak buntu przeciw systemowi. Od jakiegoś czasu jest częścią mody casualowej.

