Nowa kolekcja w Zarze na sezon jesień-zima 2020/2021 to eksplozja gorących trendów. Niedawno pokazywałyśmy ubrania i dodatki z Zary na jesień, które warto kupić. Zachęcałyśmy również, by postawić na dwurzędową marynarkę w kratę z Zary. Teraz pora na inny model marynarki, który również idealnie sprawdzi się do pracy.

Dwurzędowa marynarka z Zary hitem Instagrama

Biała marynarka o dwurzędowym fasonie jest uszyta z aksamitu. Ma podkreślone ramiona (bardzo hot!), kontrastujące czarne guziki oraz kieszenie z klapami z przodu. Doskonale pasuje do stylu biurowego, lecz sprawdzi się nie tylko do pracy.

Marynarka jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Cena to 249,00 zł. Kupisz ją w sklepie internetowym Zary oraz w salonach stacjonarnych marki.

Jak nosić modną białą marynarkę? Inspiracji można szukać na Instagramie, gdzie marynarka z Zary już jest hitem. Influencerki wręcz oszalały na jej punkcie. Noszą ją na wiele sposobów. Oprócz oczywistych eleganckich stylizacji w kolorach czerni i bieli, pojawiają się również bardziej fantazyjne połączenia.

Nasza rekomendacja to modny look z jasnymi jeansami, białymi sneakersami i dopasowanym topem. Lecz możliwości jest znacznie więcej. Wystarczy poszukać ich w sieci.

Dwurzędowa marynarka w stylu Małgorzaty Rozenek

Marynarka w odcieniach bieli często pojawia się również w stylizacjach gwiazd . Aktorki, dziennikarki i celebrytki dobrze wiedzą, co modne. Podobną marynarkę nosi m.in. słynąca z doskonałego wyczucia mody Małgorzata Rozenek.

Gwiazda stacji TVN pojawiła się w niej na planie programu „Projekt Lady”. Prezenterka miała na sobie komplet składający się z marynarki i spodni z mankietami w kolorze złamanej bieli. Stylizację dopełnił biały top oraz sandałki w tym samym kolorze.

