To absolutny must have sezonu jesień-zima 2020/2021. Modna marynarka zyskuje coraz większą popularność z mediach społecznościowych. Powód? Nie tylko idealnie wpisuje się w nowe trendy na jesień, ale przede wszystkim jest uniwersalna, pasuje do wielu stylizacji, a także doskonale leży na każdym typie sylwetki.

Marynarka ze skóry ekologicznej z Zary to hit sezonu

Hitowa marynarka to model z nowej kolekcji marki Zara. Ma tradycyjny fason z klapami, kołnierzem oraz kieszeniami. Jest zapinana na jeden guzik. Wykonano ją z wysokiej jakości sztucznej skóry, czyli materiału, który jest obecnie bardzo na czasie.

Uroku dodaje jej karmelowy odcień brązu, który jest jednym z najmodniejszych kolorów jesieni 2020. Powód? To barw, która doskonale współgra z trendem na lata 70., który właśnie wraca do łask. Połączenie tego koloru z klasycznym krojem marynarki to duet, który kochamy!

Cena marynarki to 299,00 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Można ją kupić w salonach stacjonarnych Zary oraz przez internet.

Stylizacje ze skórzaną marynarką

Modna marynarka ze sztucznej skóry to rzecz, którą mieć w szafie w sezonie jesień-zima 2020/2021. Pokochały ją influcencerki z całego świata. Inspiracje na zestawy ze skórzaną marynarką można znaleźć np. na Instagramie, a także na fotografiach mody ulicznej ze światowych metropolii, takich jak Nowy Jork, Londyn czy Paryż.

My proponujemy nosić marynarkę ze skóry ekologicznej przede wszystkim do zestawów biurowych. Świetnie zastąpi tę z tkaniny, dodając nudnym biurowym stylizacjom odrobiny przysłowiowego pazura. Ekologiczna skóra dobrze współgra z dzianinami, np. golfami czy miękkimi swetrami.

Ciekawym zestawem jest połączenie skóry z denimem - np. z koszulą z tego materiału. Ten mocny duet warto zrównoważyć bardziej stonowanym dołem, w postaci klasycznych czarnych cygaretek lub kulotów.

Oczywiście zawsze sprawdzi się też klasyczny look z białą koszulą, dopasowaną ołówkową spódnicą i szpilkami. A po pracy, możesz zamienić spódnicę na jeansy z wysokim stanem, a szpilki na modne sneakersy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

