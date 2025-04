Ta modna kurtka z Zary to najnowszy bestseller marki. Z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność na Instagramie. Jest szalenie modna i wygodna, ale też... bardzo kontrowersyjna. Jeszcze do niedawna kurtki koszulowe w kratę były uznawane za szczyt obciachu, a teraz są w absolutnej czołówce modnych kurtek na jesień i zimę 2020/2021.

Reklama

Dni robią się coraz chłodniejsze. Czas na zmianę garderoby. Wejdź na Modago.pl i zobacz modne w tym sezonie kurtki jesienne damskie.

Koszulowa kurtka w kratę z Zary - najmodniejszy model sezonu

Koszulowa kurtka to nic innego, jak cieplejsza wersja tradycyjnej koszuli. Dokładnie takiej, która jest uniwersalnym elementem zarówno w kobiecej, jak i męskiej garderobie. Projektanci stworzyli kurtkę, która wygląda jak koszula, lecz spełnia rolę okrycia wierzchniego na chłodniejsze dni.

Jest wygodna, praktyczna i ma pudełkowy fason oversize, który dobrze leży na każdym typie sylwetki. Doskonale pasuje do codziennego stylu casual. Model z Zary sprzedaje się jak świeże bułeczki. Za ten modowy hit trzeba zapłacić 199,00 zł.

Kurtka jest dostępna w rozmiarach od XS do XXL. Można ją nabyć w dwóch wariantach kolorystycznych: z przewagą zieleni lub z przewagą brązu. Większym zainteresowaniem cieszy się ta druga, lecz obie idealnie pasują do obowiązujących trendów.

Stylizacje z koszulową kurtką

Jak nosić koszulową kurtkę? Garść inspiracji można znaleźć na Instagramie, gdzie modne kurtki z flauszu lub flaneli są absolutnym przebojem. Jej fenomen polega na tym, że można ją zestawiać na wiele sposobów.

Oprócz tego najbardziej oczywistego, czyli jako element stylizacji z jeansami, sportową bluzą i sneakersami, światowej klasy styliści zachęcają do modowych eksperymentów. Proponują, by nosić ją jako nietypowe okrycie do eleganckich zestawów np. sukienek czy spódnic.

To gorący trend, który zachęca, by łączyć ze sobą kontrastujące style i materiały. Nasz pomysł, to duet flanelowej kurtki koszulowej z... sensualną sukienką bieliźnianą. Do tego koniecznie ciężkie botki motocyklowe oraz odrobina delikatnej złotej biżuterii.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Modna marynarka z Zary na jesień 2020. Ten model robi furorę na Instagramie!

Koszulowa sukienka z Zary to nowy hit Instagrama. Ma najmodniejszy kolor jesieni 2020

Sneakersy z Zary za 69 zł to hit jesieni. Podobne nosi Anna Lewandowska