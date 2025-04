Ramoneska to niezbędnik każdej kobiety, która kocha modę - ta kurtka na jesień wygląda modnie zestawiona ze spódnicą, sukienką, jeansami czy nawet dresem. Nie jest wykonana ze skóry naturalnej, ale jest niezwykle komfortowa w noszeniu.

Dni robią się coraz chłodniejsze. Czas na zmianę garderoby. Wejdź na Modago.pl i zobacz modne w tym sezonie kurtki jesienne damskie.

Modna ramoneska z Lidla

Od września w sklepach Lidl pojawi się czarna (i czerwona) kurtka ramoneska, która sprawdzi się idealnie na pierwsze chłodniejsze dni. Jeśli nie masz w szafie podobnego modelu, spieszymy donieść, że ta ramoneska z Lidla o wyglądzie skóry welurowej może być twoim hitem sezonu: na ramionach posiada kowbojski akcent w postaci ozdobnych frędzli i przysłowiową kropką nad i są srebrne dodatki, suwaki i napy.

Ramoneska to doskonała kurtka na jesień 2020: ta z Lidla ma świetną długość (nie jest zbyt krótka), jest lekko taliowana, a dodatki są w kolorze srebra. Posiada boczne kieszenie na zamek i optycznie wydłużający sylwetkę kołnierz. Występuje w rozmiarach 34-46, jest wykonana z poliestru, dlatego odradzamy noszenie jej podczas deszczowych dni, bo ten materiał przepuści wodę.

Stylizacja z ramoneską w roli głównej

Jak nosić ramoneskę? Ta modna kurtka nie kłóci się praktycznie z żadnym elementem garderoby - można powiedzieć, że niczym trampki Converse, to najbardziej „ugodowa” rzecz w szafie. Lubi się z każdym typem spodni -będziesz wyglądać seksownie, gdy narzucisz ją do stylizacji z wyszczuplającymi jegginsami lub bardzo modnie, jeśli założysz ją do spódnicy w panterkę z H&M.

Jeśli chodzi o obuwie: tu masz pełną dowolność w kwestii doboru butów. Niekwestionowanym hitem sezonu są masywne sznurowane botki w stylu Anny Lewandowskiej - w zestawieniu z ramoneską stworzą instagramowy zestaw marzeń każdej fashionistki.

