Styl boho w tym roku nie opuszcza nas także jesienią. Ta jeansowa sukienka z Zary świetnie wpisze się w ten wyjątkowo modny styl. Ma prostą koszulową formę bez rękawów, klasyczny jasny kolor (pięknie podkreśli nawet pozostałości po letniej opaleniźnie!) i długość mini, która wspaniale eksponuje nogi. Do tego jest na wyprzedaży i kosztuje o połowę mniej. Została przeceniona ze 139,90 zł na 69,90 zł.

Modna sukienka z wyprzedaży w Zarze

Sukienka ma klasyczny kołnierzyk i jest zapinana na guziki przez całą swoją długość. W przeciwieństwie do większości jeansowych sukienek model z Zary pięknie podkreśli talię dzięki mocnemu zwężeniu kroju. Na piersi oraz na biodrach sukienka ma po dwie kieszenie - nie rekomendujemy jednak chowania do nich kosztowności, ich główną rolą jest wizualnie poprawienie proporcji sylwetki.

Sukienka jest uszyta z bawełny z drobną domieszką elastanu. Dzięki temu jest miła w dotyku, a przy tym doskonale dopasowuje się do każdej figury. Jest jeszcze dostępna w większości rozmiarów, ale jeśli nie możesz znaleźć swojego, nic straconego! W tym sezonie to bardzo modny krój, z pewnością znajdziesz więc idealną sukienkę dla siebie.

Jeansowe sukienki kojarzą się nam głównie z latem, ale świetnie sprawdzą się także jesienią. Ich stylizacja nie jest wcale trudna! Długi mięsisty kardigan i szerokie botki nie tylko sprawią, ze będziesz wyglądać stylowo, ale przede wszystkim mocno wyszczuplą optycznie nogi. Wybierz ciężkie bikery, jeśli zależy ci na mocniejszym akcencie. Jeśli chcesz, by twój look miał nieco więcej ze stylu boho, zamiast tego postaw na modne każdej jesieni kowbojki.

Sukienka w tym stylu świetnie będzie wyglądać także w połączeniu z dużymi sneakersami. Na ramiona zarzuć klasyczną ramoneskę - w czarnym lub brązowym kolorze będzie wyglądać fenomenalnie w tym zestawie. Nie zapomnij też o dodatkach - szeroki wełniany kapelusz i elegancka torebka to must have.

