Jeśli miałybyśmy wskazać jedną rzecz, która podczas lockdownu była dla nas dobra, byłyby to z pewnością wygodne, domowe stylizacje. Z ciepłymi dresami, wygodnymi bluzami i brakiem dresscode'u ciężko jest się rozstać! W tym sezonie moda jednak będzie wyjątkowo łaskawa dla wielbicieli komfortu i dzianiny. Wybierając dresowe materiały, wcale nie musisz rezygnować z szykownego wyglądu - udowodniła to ostatnio Natalia Siwiec.

Modelka wybrała dresową sukienkę z kolekcji Mohito. Ten krój to bardzo modny wybór na jesień 2020. Sukienka ma klasyczny czarny kolor, który pasuje do wszystkiego. Wygląda jak bluza, ale sięga aż za kolano. To prawdziwy must have w tym sezonie.

Natalia Siwiec w sukience z Mohito za 139 zł

Sukienka Natalii Siwiec ma kieszeń-kangurka. Chociaż nie radzimy chować w niej kosztowności, świetnie sprawdzi się w chłodniejsze dni, jeśli będziesz chciała ogrzać dłonie. Do tego jej prosty krój doskonale maskuje wszystkie niedoskonałości figury. Z tyłu wszyty jest duży kaptur - idealny na chłodne wieczory.

Modelka zwykle sięga po boho sukienki o finezyjnych krojach i wzorach, jednak jak widać, świetnie wygląda także i w prostych sportowych zestawach.

Sukienka w sklepie internetowym Mohito kosztuje 139 zł i jest dostępna w dwóch rozmiarach - XS/S oraz M/L. Dzięki jej obszernemu krojowi z łatwością jednak znajdziesz wersję idealną dla siebie. Jeśli zaś nie przepadasz za czernią, możesz kupić ją także w przygaszonym różowym kolorze. Obie wersje kolorystyczne są wykonane z organicznej bawełny pochodzącej ze zrównoważonych upraw.

fot. Materiały prasowe Mohito

Natalia Siwiec zestawiła sukienkę z białymi sneakersami, które także pochodzą z kolekcji Mohito. Ten model przypomina fasonem kultowe sneakersy od Alexandra MCQueena. Kosztuje jednak o wiele mniej - zapłacisz za nie jedynie 139 zł.

