Wyprzedaże kocha chyba każda kobieta. To przecież świetna okazja, aby pozwolić sobie na modny ciuch i nie wydać na niego fortuny.

Kiedyś, aby zaoszczędzić na zakupach, musiałyśmy czekać do sezonowych obniżek cen, które zazwyczaj są w pod koniec czerwca (wyprzedaż sezonu wiosna-lato) i grudnia (wyprzedaż sezonu jesień-zima). Obecnie na rynku jest tak duża konkurencja, że marki odzieżowe walczą o każdego klienta. Dzięki temu możemy kupować ubrania i dodatki w promocyjnych cenach, z atrakcyjnymi rabatami i na wyprzedażach międzysezonowych.

Co kupić na wyprzedażach międzysezonowych?

Proponujemy dwa rozwiązania. Pierwsze to kupowanie rzeczy, które będą przydatne w czasie letnich miesięcy. Drugie to uzupełnianie garderoby na sezon jesień-zima 2017/2018. Wiele z was pewnie myśli, że to totalne szaleństwo, ale nic bardziej mylnego. Dzięki temu możecie nabyć płaszcz lub marynarkę w okazyjnej cenie.

Zacznijmy od zbliżającego się lata, bo to przecież znacznie przyjemniejszy temat. W Mango znajdziecie fajną kurtkę typu bomber, którą możecie nosić do spodni dżinsowych, białego t-shirtu i trampek. To stylizacja, która sprawdzi się w czasie weekendowych wypadów za miasto, ale również w czasie spotkania z przyjaciółmi lub wypadu do kina.

Sukienka w kolorze pudrowego różu stworzy zgrany duet z sandałkami na obcasie i efektowną, bogato zdobioną kopertówką. Taki zestaw możecie założyć na obiad u rodziców lub ślub przyjaciółki. Na koniec zostawiłyśmy zwiewną sukienkę zdobioną delikatnymi kwiatami, którą możecie nosić z botkami lub delikatnymi sandałami na płaskiej podeszwie. W chłodniejsze dni możecie zarzucić na ramiona (nadal bardzo modą) kurtkę dżinsową.

1. Zielony bomber Mango, cena z ok. 139,90 zł na ok. 69,90 zł; 2. Różowa sukienka H&M, cena, ok. 79,90 zł na ok. 47,90 zł; 3. Sukienka w kwiaty Mango, cena z ok. 199,90 zł na ok. 159,90 zł

Jeżeli chcecie pomyśleć już o sezonie jesień-zima 2017/2018 to proponujemy kupić szary klasyczny płaszcz, który nie wyjdzie z mody jeszcze przez wiele lat. Nam w oko wpadła również biała bluzka z falbanką, która będzie bazą wielu codziennych zestawów. W sklepie marki H&M udało się nam znaleźć zamszowe botki, które możecie nosić jesienią, ale również latem do delikatnych sukienek - będą świetnie wyglądały z sukienką w kwiaty z obrazka wyżej.

1. Biała bluzka z falbanką New Look, cena, z ok. 69 zł na ok. 29 zł; 2. Wełniany płaszcz Mango, cena z ok. 49 zł na ok. 199,90 zł; 3. Zamszowe botki na niskim obcasie H&M, cena z ok. 229 zł na ok. 136.90 zł

Jeżeli chcecie zobaczyć więcej propozycji z międzysezonowych wyprzedaży, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Przygotowałyśmy dla was aż 13 hitów, które znajdziecie w popularnych sieciówkach i sklepach internetowych.

