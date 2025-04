Wystartowały wyprzedaże! Nadszedł moment, w którym sieciówki powoli zaczynają wyprzedawać kolekcje wiosna-lato 2019. To tzw. mid-season sale, czyli promocje, które pojawiają się w połowie trwania sezonu. Obniżki sięgają nawet do -50%. Sprawdź, co warto kupić!

Reklama

Wyprzedaże śródsezonowe w sieciówkach - co kupić z kolekcji wiosna-lato 2019?

Obniżki pojawiły się już w takich sklepach jak: H&M, Promod, Bershka, New Yorker, Pull&Bear i wielu innych. Wśród wyprzedażowych rzeczy można upolować klasyczne ubrania (trencze, sukienki maxi) oraz hity sezonu (botki w zwierzęcy print, kurtkę z futerkiem).

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

W czasie wyprzedaży zwróć uwagę na:

Trencze. Jednym z najlepszych wyborów w czasie wyprzedaży jest ponadczasowe okrycie. Trencze w tym sezonie wciąż są modne, a niektóre marki już obniżyły ceny wiosennych płaszczy.

Jednym z najlepszych wyborów w czasie wyprzedaży jest ponadczasowe okrycie. Trencze w tym sezonie wciąż są modne, a niektóre marki już obniżyły ceny wiosennych płaszczy. Spodnie z lampasami. To wciąż modny model, który mają w swoich garderobach gwiazdy show-biznesu np. Małgorzata Rozenek i influencerki.

To wciąż modny model, który mają w swoich garderobach gwiazdy show-biznesu np. Małgorzata Rozenek i influencerki. Body. Nasz wybór to koszulowe w body w paski w najmodniejszym kolorze sezonu - żółtym!

Wybrane przez nasz rzeczy znajdziesz na następnych stronach galerii!

Reklama

Przeczytaj:

8 hitowych ciuchów w kolorach sezonu wiosna-lato 2019

10 hitów z nowej kolekcji marki Zara