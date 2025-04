Twoja skóra będzie iskrzeć złotem i pięknie pachnieć po aplikacji mgiełki do ciała Marion. Niepozorna buteleczka skrywa prawdziwy skarb - kupisz ją za 7 zł w Lidlu, ale tylko stacjonarnie.

Reklama

Mgiełka Marion Bronze opalizująca na złoto

Latem pragnienie posiadania apetycznej, opalonej i rozświetlonej skóry jest nieraz silniejsze, niż rozum. W perfumeriach i drogeriach pozostawia się wtedy nawet setki złotych, a tymczasem kosmetyki godne uwagi, które nie mają tak silnego marketingu, jak kosmetyki brązujące St.Tropez czy samoopalacz Fake Bake, można kupić na tzw. dolnej półce. Do nich zaliczamy właśnie niepozorną mgiełkę opalizującą na złoto polskiej marki Marion, której cena oscyluje wokół 7 zł.

To nie pierwszy raz, kiedy to kosmetyk za przysłowiowe grosze sprawdza się fenomenalnie. Naszym zdalniem najlepszy balsam samoopalający o właściwościach nawilżających to produkt marki Alterra za ok. 16 zł, który w duecie z wcześniej wspomnianą mgiełką będą doskonale się uzupełniać i dawać efekt nawilżonej, złoto-brązowej skóry, niczym po kąpieli w słońcu.

Mgiełka Marion posiada złociste drobinki, dzięki czemu świetnie nadaje się jako kosmetyk upiększający do zdjęć (np. weselnych czy na Instagram). Jej wyjątkowa, żelowa formuła odświeża skórę, łatwo się rozprowadza i pięknie pachnie. Pozostałe produkty w linii to mgiełki o efektach: Holo i Shiny, ale to wersja Bronze cieszy się tak dużym uznaniem, że wyprzedaje się w Lidlu w zastraszajacym tempie.

Reklama

Zainteresuje cię także: Jak zrobić balsam brązujący w domu?Bronzer Catrice daje spektakularny efekt - musisz go wypróbować, a kosztuje 16 zł