Uwielbiasz błyskotki? To świetnie! Koniec roku to pora, kiedy metaliczne kolory wkraczają do topowych trendów. Doskonale pasują na świąteczne, sylwestrowe, a następnie karnawałowe imprezy. Na przykład w postaci... oszałamiających butów!

Metaliczne buty na zimę 2019 - nie tylko na imprezę!

Srebrne lub złote szpilki często pojawiają się w sylwestrowych stylizacjach. To jedyny moment roku, kiedy większość kobiet pozwala sobie, by nieco zaszaleć. Magiczna moc metalicznych butów polega na tym, że nawet z pozornie zwyczajnej małej czarnej, są w stanie wyczarować oszałamiającą kreację na wieczór.

Jeśli myślisz, że błyszczące buty to opcja jedynie na wieczór, to jesteś w błędzie! W ofertach sklepów pojawiły się metaliczne balerinki, kozaki, a nawet... sneakersy! Oznacza to, że w tym sezonie błysk nosimy również na co dzień. Odważysz się?

Na kolejnych stronach znajdziesz wybrane przez nas srebrne i złote buty!

