Masz już idealną sukienkę na lato? Jeśli nie, to wśród tych 4 modeli z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Maxi sukienka to prawdziwy letni ideał, jeśli chcesz się czuć kobieco, a jednocześnie naprawdę komfortowo, a teraz kupisz ją naprawdę z niskich cenach. Wybrane przez nas modele kosztują 39,99 zł i z pewnością nikt by nie powiedział, że pochodzą z... kolekcji Lidla!

Reklama

Maxi sukienki z Lidla w 4 kolorach

Maxi sukienki z Lidla mają klasyczny prosty krój, który świetnie leży na każdym typie figury. Mają szerokie ramiączka, które nie pogrubiają optycznie ramion i dwa rodzaje dekoltów - okrągły z wiązaniem lub w literę V. Każda z sukienek z Lidla ma zebranie na gumce w pasie, dzięki czemu pięknie podkreślają talię.

Sukienki z Lidla są dostępne w 4 wersjach kolorystycznych - koralowej, białej w błękitne kwiatowe wzory, błękitnej oraz granatowej. Każda z nich wygląda pięknie i sprawdzi się na wiele różnych okazji. Dodatkowego uroku dodają im sznurki wykończone boho frędzlami.

Sukienki mają bardzo wysoką zawartość bawełny z małą (5%) domieszką elastanu. Możesz kupić je w rozmiarach od XS (32-34) do L (44-46).

Reklama

Jak stylizować maxi sukienki z Lidla?

Te sukienki doskonale sprawdzą się we wszystkich boho stylizacjach. Jeśli chcesz postawić na letnią klasykę, zestaw je z espadrylami i plecioną torebką. Jeśli planujesz założyć jedną z nich np. na romantyczny spacer, wybierz za to modne klapki mule i ulubioną biżuterią. Na ramiona zarzuć ramoneskę lub jeansową kurtkę.