Wiosną i latem nie rozstajemy się z maxi sukienkami - dotyczy to także sezonu 2020. Szukasz idealnej sukienki o tej długości w modnym pastelowym kolorze? W Lidlu znajdziesz idealny model. Kosztuje tylko 44 złote, a doskonale sprawdzi się nie tylko na wakacje. Jak wygląda?

Reklama

Maxi sukienka z Lidla w pastelowo-czarne wzory

Kto powiedział, że pastele są nudne? Bawełniana maxi sukienka z Lidla zdecydowanie temu przeczy. Delikatny pastelowy róż jest na niej przełamany roślinnymi wzorami. Liście palmy nie bez powodu przywodzą na myśl egzotyczne wakacje, ale spokojnie możesz założyć ją też na weekend w mieście.

fot. Materiały prasowe

Maxi sukienka z Lidla ma po bokach seksowne rozcięcia sięgające kolana. Dzięki temu nie tylko pięknie wygląda, ale przede wszystkim jest o wiele wygodniejsza i świetnie sprawdzi się nawet na długie eskapady. Ma cienkie ramiączka z regulacją, więc z łatwością dostosujesz ją do swojej figury. Dzięki sznurkowi oraz wszytej pod nim gumce dodatkowo pięknie podkreśla talię.

Jest uszyta ze 100% bawełny i można kupić ją w przedsprzedaży na stronie internetowej dyskontu. Maxi sukienka z Lidla jest dostępna w rozmiarach od XS (które odpowiada rozmiarom 32/34) do XL (44/46). Kosztuje teraz tylko 44,99 zł.

Jak nosić maxi sukienkę z Lidla na co dzień?

Wbrew pozorom taka sukienka doskonale nada się nie tylko na wakacje nad morzem. Świetnie sprawdzi się także w miejskiej scenerii. W wersji sportowej będzie doskonale wyglądać z klasycznymi tenisówkami - na przykład takimi w stylu kultowych Conversów.

Jeśli masz ochotę poczuć się nieco bardziej kobieco, do maxi sukienki z Lidla załóż bardzo modne klapki typu mule. Te również są bardzo wygodne, ale wyglądają o wiele bardziej elegancko. Będzie do nich świetnie pasować klasyczna ramoneska, a do tego doskonale ochroni cię przez zmarznięciem podczas chłodnych wiosennych lub letnich wieczorów.

Reklama

Więcej modnych sukienek na lato w wyjątkowo niskich cenach:

Ta piękna sukienka z Lidla za 39 zł zamaskuje wszystkie niedoskonałości figury

Idealna midi sukienka z Zary jest na wyprzedaży i kosztuje 35 zł

Piękna żółta sukienka z Lidla kosztuje 49 zł, a pięknie podkreśla figurę