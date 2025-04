Kasia Cichopek uwielbia spódnice, a żeby to stwierdzić, wystarczy wejść na jej profil na Instagramie. Już kilka pierwszych zdjęć świadczy o tym, że aktorka uwielbia bardzo kobiece stylizacje. Widać, że nie tylko świetnie w nich wygląda, ale i doskonale się w nich czuje.

Spódnice maxi to idealny wybór na wiosnę i Kasia Cichopek doskonale o tym wie - dlatego to właśnie je wybiera najczęściej.

Kasia Cichopek w modnej spódnicy maxi

Aktorka już od dawna stawia na proste maxi spódnice w jednolitym kolorze lub stonowanym deseniu. To idealny wybór na sezon wiosenno-letni.

Niezależnie od tego, czy wybiera gładką spódnicę, czy taką we wzory, zawsze wygląda doskonale. Zwykle Kasia Cichopek stawia na lejące się materiały - często lekko transparentne z podszewką - które doskonale podkreślają zalety jej figury. Przy okazji maskują też jej mankamenty.

Maxi spódnica z Lidla w stylu Kasi Cichopek

Jeśli marzy ci się spódnica w stylu aktorki, w Lidlu znalazłyśmy idealny model na wiosnę i lato, który kosztuje naprawdę małe pieniądze. Tak tanio maxi spódnicy nie znalazłyśmy nigdzie indziej - nawet na największych wyprzedażach w sieciówkach.

Sukienka jest dostępna jedynie w sklepie online Lidla - to nawet lepiej, bo nie trzeba stać w długich kolejkach i niepotrzebnie narażać się na utratę zdrowia.

fot. Materiały prasowe

Spódnica z Lidla to klasyczny prosty model z wygodnym ściągaczem w pasie, który idealnie dopasuje się do sylwetki. Jest dostępna w 3 kolorach, które będą doskonale pasować do nadchodzących sezonów:

odważnym koralowym,

stonowanym melanżowym szarym,

ponadczasowym czarnym.

Każda ze spódnic z Lidla jest dostępna w rozmiarach od XS (odpowiadającym rozmiarom 32/34) do L (44/46).

Maxi spódnice z Lidla będą wyjątkowo przewiewna, a przede wszystkim miłe w dotyku i przyjazne nawet dla bardzo wrażliwej skóry. Wszystko to dzięki bardzo wysokiej, bo aż 50-procentowej zawartości wiskozy pozyskiwanej w sposób oszczędzający naturalne zasoby.

Jak nosić maxi spódnicę?

Aktorka nie boi bawić się wzorami. Jeśli zakłada gładką spódnicę, możemy mieć pewność, że na górze zobaczymy ciekawy deseń lub fakturę. Szczególnie często łączy je ze oversizowymi swetrami i musimy przyznać, że właśnie to połączenie lubimy najbardziej. Często zakłada swetry z szerokim dekoltem, a pod spód wkłada modną bieliźnianą bluzkę.

W cieplejszą pogodę Kasia Cichopek stawia na zwiewne bluzki, do których często zakłada ponadczasowe ramoneski. Razem tworzą naprawdę stylowy look z pazurem.

