Sportowe sneakersy to buty, które od kilku sezonów święcą triumfy w sferze mody. Kochamy je przede wszystkim za ich uniwersalność i ponadczasowość. Już dawno nie nosimy ich wyłącznie do ubrań treningowych, a wiele kultowych projektantów ma sneakersy w swoich kolekcjach.

Szczególną popularnością cieszą się zwłaszcza propozycje marki Balenciaga i oczywiście te od sportowego giganta, jakim jest Nike. Ich cena może przyprawić o zawrót głowy, dlatego mamy dla ciebie tańszy zamniennik za jedyne 79,90 zł.

Sneakersy przypominające skarpetkę od Balenciagi i Nike

Buty marki Balenciaga lansują znawczynie mody i stylu na całym świecie. Noszą go m.in. wokalistka Rihanna, raper Drake, czy aktorka Katarzyna Cichopek. Ten model przypominający skarpetę kosztuje jednak ponad 2,5 tys. złotych. Dla wielu osób to cena nie do przeskoczenia

Podobnie sprawa ma się ze sneakersami od Nike. Ich kultowe slip-on'y, czyli właśnie buty wciągane na stopę jak skarpetka to koszt ok. 400-500 zł. Nie możemy się dziwić, że marka wysoko ceni swoje projekty. Są naprawdę ładne i mają bardzo przemyślany design.

Gdzie kupić tanie skarpetkowe sneakersy jak od Balenciagi?

Jeśli marzy ci się para sneakersów w tym stylu, ale masz ograniczony budżet, mamy dla ciebie świetną propozycję. W sklepie internetowym e-obuwie możesz kupić buty marki Sprandi, które wyglądają niemal identycznie jak te od projektantów, a kosztują tylko ułamek ich ceny.

fot. Materiały prasowe, różowe, elastyczne sneakersy Sprandi, e-obuwie, cena 79,90 zł

Buty są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: różowym, neonowo pomarańczowym i czarnym. Na wierzchu zdobi je elastyczna taśma, zastępująca sznurówki. Całość wykonana jest z lekkich materiałów, a całość sneakersów pokrywa siateczka. Możesz wybierać spośród rozmiarów od 36 do 41. Za model marki Sprandi zapłacisz teraz tylko 79,90 zł.

Z czym nosić skarpetkowe sneakersy?

Tego typu buty najlepiej będą wyglądać w typowo casualowych i sportowych stylizacjach. Dobrze poradzą sobie w towarzystwie treningowych legginsów i oversizowych t-shirtów, ale też dresowych sukienek i jeansowej katany.

Odważniejszą propozycją może być zestawienie sneakersów Sprandi z letnią sukienką lub plisowaną spódnicą. Tutaj należy jednak odpowiednio wyważyć proporcje, bo buty przypominające skarpetę mogą skracać sylwetkę.

