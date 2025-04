Spełnia rolę kurtki, jest dobrą narzutką do bluzki czy sukienki bez rękawów, może też zastąpić kardigan. Dodanie żakietu do stroju to najprostszy sposób na zyskanie bardziej profesjonalnego wizerunku i eleganckiego wyglądu.

Modne żakiety z Promod

Niezaprzeczalnie w tym sezonie żakiety królują w modzie damskiej . Na światowych pokazach mody lansowało je wielu projektantów. Fason oversize urzekł m. in. Victorię Beckham, Celine i Mulberry. Podobne modele znajdziecie w Promod – szara marynarka w kratę czy melanżowa dzianinowa doskonale wpisują się w trend eleganckiej nonszalancji. Dobrze wyglądać będą w połączeniu z prostymi spodniami lub wąską spódnicą midi. Według najnowszej mody dobiera się pod nią koszulową bluzkę, którą zapina się aż pod szyję.

Bardziej kobiece, bo przy ciele, marynarki obejrzeć można np. u Diora. Promod ma również takie fasony. Nas zachwycił czarny welurowy żakiet z paskiem wiązanym na kokardę. Na pewno będzie pasował do ołówkowej sukienki lub spódnicy i szpilek.

W kolekcji znajdziecie też modele inspirowane kolekcją Dolce & Gabbana – drukowane w barwne kwiaty albo rajskie ptaki (to nasz numer jeden!). W sam raz do strojów w stylu boho – szerszych spodni, luźnej bluzki i botków.

