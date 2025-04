To uniwersalny element naszej garderoby, który kochają kobiety od czasów Coco Chanel. Z jego pomocą można stworzyć zarówno bardzo grzeczny look do pracy, jak i wystrzałową kreację na klubową imprezę. Wystarczy wybrać odpowiedni fason, który tuszuje niedoskonałości i uwydatnia atutu sylwetki.

Modne marynarki z Pull&Bear

Obok klasycznych, dwurzędowych modeli wzorowanych na męskich, znajdziemy cieszące się coraz większa popularnością marynarki typu oversize. Delikatnie luźne, podkreślające kobiece kształty, lecz nie krępujące ruchów - takie marynarki to świetne rozwiązanie zarówno do eleganckich, jak i codziennych stylizacji.

Naszym hitem z jesienno-zimowej kolekcji Pull&Bear jest brązowa marynarka w modną kratkę. To świetna propozycja dla kobiet kochających modę w męskim stylu.

Jak odmłodzić klasyczną marynarkę? Nic prostszego, wystarczy zestawić ją dżinsami. Mogą być klasyczne, przecierane, z haftami czy przetarciami. Do tego T-shirt (gładki lub aplikacją) oraz dodatki. Co powiesz na ciężki buty i skórzany plecak? Dobrze będzie też marynarka noszona na sportową bluzką z kapturem. A do tego obowiązkowo trampki.

