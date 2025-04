Marynarka do pracy powinna być klasyczna i elegancka, a także wpisywać się w trendy. Szeroki wybór stylowych modeli można znaleźć w Zarze. Hiszpańska sieciówka specjalizuje się w wypuszczaniu na rynek hitów sprzedażowych.

W ostatnim czasie bestsellerami były m.in. optycznie wyszczuplające sukienki z Zary, modny sweter z Zary, a także marynarka w kratę z Zary. Teraz pomagamy wam wybrać marynarki, które doskonale sprawdzą się w biurowych stylizacjach.

Czarna marynarka Zara, cena 139 zł

Absolutna klasyka, czyli czarna marynarka zapinana na guzik. Świetnie skrojona, z kołnierzem, klapami i niewielkim rozcięciem z tyłu.

Ponadczasowy model, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Można ją nosić jako element garnituru ze spodniami lub spódnicą ołówkową. Do tego tradycyjna biała koszula i szpilki, by uzyskać elegancką stylizację do pracy lub na spotkanie biznesowe.

Szara marynarka Zara, cena 139 zł

Model z delikatnej, przyjemnej w dotyku tkaniny, która doskonale sprawdzi się zimą. Ma modny szlafrokowy fason z praktycznymi kieszeniami z przodu. Luźny fason, któremu kształt nadaje pasek w talii.

Możesz ją nosić do modnych mom's jeans oraz t-shirtu z zabawnym nadrukiem (oczywiście o ile dress code w twojej firmie na to pozwala).

Marynarka w panterkę

Animal print wciąż są na czasie. Wiele wskazuje na to, że zwierzęce dodatki pozostaną z nami również w trendach na wiosnę. Dwurzędowa marynarka w męskim stylu to kwintesencja najnowszych tendencji w modzie. Noś ją do stonowanego dołu lub... zaszalej i zestaw ją ze spodniami w ten sam wzór.

