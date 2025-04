...marynarki w kratę, które nosimy zamiast kurtki. Niezwyciężone do tej pory ramoneski i bomberki będą musiały ustąpić miejsca eleganckiej, ponadczasowej i uniwersalnej marynarce. To będzie najmodniejszym elementem damskiej garderoby!

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Marynarka w kartę na wiosnę 2018

Pewnie doskonale pamiętacie, że krata była najważniejszym wzorem sezonu jesień-zima 2017/2018, ale to dopiero początek jej błyskotliwej kariery. Ten ponadczasowy i konserwatywny wzór zostaje z nami na wiosnę.

W tym roku krata jest różnorodna i ma znacznie lżejszą formę. Do tej pory hitem była krata na szarym lub brązowym tle. Teraz eksperymentujemy z kolorami, sam wzór nie jest regularny (najczęściej ułożony pod wieloma kątami) i miksowany z paskami, grochami lub kwiatami. Na pokazach można było zauważyć głównie sukienki, spodnie, spódnice i marynarki w kratę. Jednak najbliższe miesiące będzie należał do tych ostatnich. Elegancki żakiet w kartę powinna mieć w szafie każda modna kobieta.

Na sklepowych półkach jest najwięcej luźnych modeli oversize, które wyglądają, jak pożyczone od chłopaka, brata, narzeczonego lub męża. Pamiętajcie, że w tym sezonie królują dwurzędowe modele, które niestety poszerzają i skracają sylwetkę. Najlepiej będą wyglądały w niej szczupłe i wysokie osoby, które dodatkowo mogą pochwalić się wąską talią i niewielkim biustem.

Jeżeli macie pełniejsze kształty również możecie chodzić w dwurzędowych marynarkach, ale musicie krytycznie patrzeć w lustro, przymierzyć kilka fasonów i ocenić, w którym wyglądacie najlepiej.

Jak stylizować marynarkę w kratę?

To klasyczny element garderoby, który będzie pasował do wielu stylizacji i na wiele okazji. Dwurzędowe marynarki zazwyczaj są bardzo klasyczne - mają długość do bioder, niewielkie klapy i prosty lub delikatnie taliowany fason.

Możecie nosić je do casualowych zestawów na co dzień - dżinsy, biały top i botki na obcasie lub baleriny. Bardzo dobrze wyglądają w zestawach formalnych - cygaretki i eleganckie buty na obcasie. Chcecie wyglądać zgodnie z najnowszymi trendami? Łączcie ją z sukienką midi.

Więcej modnych propozycji na wiosną 2018:

