Marynarka - całoroczny must-have

Jedna marynarka sprawdzi się w nieskończonej ilości stylizacji. To taki element naszej garderoby, który nie wychodzi z mody, co sezon dostaje jedynie jakiś zastrzyk świeżości. Kolorowy guzik lub falbankę przy kieszonce. Jednak klasyczna marynarka damska, jeśli odpowiednio dobrana sprawdzi się przez wiele lat. A, by już być dostatecznie przygotowaną na wszelkie okazje w szafie powinna znaleźć się również marynarka sportowa. Na mniej oficjalne okazje.

Dzięki aktualnej modzie marynarkę w klasycznym kolorze, takim jak czerń, granat czy szary możemy nosić przez okrągły rok. A śledząc trendy z ostatnich lat, dołączyła do nich biała marynarka, o której po latach 80., wiele kobiet zapomniało. Teraz ten jakże ekstrawagancki kolor świetnie sprawdzi się zimą (np. w wyjątkowych total lookach w kolorze białym) lub z szortami i dżinsami wiosną i latem.

Marynarka damska - do czego ją nosić?

Jesienią i zimą możemy ją nosić pod okrycie wierzchnie, zaś w ciepłych sezonach wymiennie zamiast płaszcza lub kardiganu. Doskonale wyglądać będzie z eleganckimi bluzkami i koszulami, ale również sprawdzi się w bardziej casualowych lookach. Z koszulką z nadrukiem, golfem lub bieliźnianą bluzką - opcja na randkę :)

Oprócz klasycznych modeli - dopasowanych z wcięciem w talii, w sklepach znajdziecie mnóstwo ekstrawaganckich egzemplarzy, które nadadzą np. biurowemu uniformowi trochę modowego smaczku. Jak wcześniej wspomniałyśmy, najmodniejsze modele w tym sezonie to te z ozdobnikami. Falbanki przy kieszeniach, rozszerzane rękawy, printy i aplikacje wpisują się w trend maksymalizmu.

Projektanci kilka lat temu rozkochali się w kreacjach rodem z XVIII wieku. Jeszcze brakuje, by przywrócili nam krynoliny. Ale już biorąc temat, tak bardziej serio, to najbliższe lata upłyną nam pod znakiem ekstrawagancji. Koniec ze normalsami i minimalizmem.

Marynarka sportowa vs biała marynarka

Jak wcześniej wspomniałyśmy sportowa marynarka to rozwiązanie dobre na weekendy lub mniej oficjalne spotkania. Jej historia sięga aż lat 20. XX wieku, kiedy to zaczęto rozróżniać strój wieczorowy od dziennego. Obok niej aktualnym hitem są białe marynarki. Te można nosić, na bazie kontrastu, z wieczorowym strojem lub prostym t-shirtem.

