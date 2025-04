Tę zniewalającą czerwoną sukienkę o długości midi możesz kupić za 139,99 zł. Trudno się nie skusić - Marta Żmuda-Trzebiatowska zachwyciła obserwatorów swoją stylizacją i zapewne „sprzedała” nie jedną sztukę tej sukienki.

Czerwona sukienka Mohito Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Piękna aktorka jest jedną z gwiazd, które można postawić na piedestale i bić brawo za świetny styl i rozważne podejście do mody. Niejednokrotnie pokazuje się na Instagramie w tych samych ubraniach, nie siląc się na szyk czy elegancję, a zawsze wygląda bezpretensjonalnie i stylowo. Fanów oczarowała sukienką w kolorze malinowej czerwieni marki Mohito - wygląda w niej zjawiskowo:

Aktorka podzieliła się z fanami kodem -30% po to, by jej obserwatorzy mogli skorzystać z rabatu i zakupić cały look aktorki, łącznie z mokasynowymi klapkami. Nie sposób przejść obok takiej stylizacji obojętnie, podobnie jak w przypadku błękitnej ażurowej sukienki z Mohito Anety Zając.

Czerwona sukienka midi z Mohito za 139 zł

Malinowa czerwień jest kobiecym kolorem, dlatego sukienka w tym kolorze powinna mieć bardzo klasyczny i luźny krój. To nośnik seksapilu sam w sobie, więc bardzo oszczędny dekolt, zakryte ramiona i overiseze'owy fason sprawią, że ubranie nie prezentuje się wyzywająco.

Nawet nieśmiałe osoby dobrze poczują się w tym odcieniu, ale nie mamy dobrych wieści dla osób niskich: ta długość dedykowana jest raczej kobietom od 165 cm wzrostu, i które raczej będą zestawiać tę kreację z sandałkami na niskim obcasie lub jesienią - z botkami na słupku. Wysokie kobiety (ok 175 cm) spokojnie mogą stylizować ten fason i długość sukienki z trampkami z CCC w stylu Converse'ów.

