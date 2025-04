Marcelina Zawadzka do niedawna kojarzyła się Polakom przede wszystkim jako Miss Polonia 2011. Jednak od kiedy została prowadzącą porannego programu „Pytanie na Śniadanie” i zagrała w serialu „Pierwsza Miłość”, szybko stała się jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Jej poczynania śledzą tysiące Polek, które inspirują się jej stylem życia i ubiorem. Tym razem Zawadzka zachwyciła fanów seksowną ażurową bluzką, którą pokazała w mediach społecznościowych.

Marcelina Zawadzka w białej, ażurowej bluzce z bawełny

Na swoim koncie na Instagramie celebrytka opublikowała kilka zdjęć, na których pozuje w promieniach wiosennego słońca. Na spacer wybrała proste jeansy, sandałki na szpilce, kultowe okulary przeciwsłoneczne marki RayBan i białą bluzkę z ażurowym haftem, który jest hitem obecnego sezonu i pojawia się w kolekcjach większości marek odzieżowych.

fot. Screenshot Instagram/@marcelina_zawadzka

To właśnie ona zwróciła naszą uwagę w pierwszej kolejności. Bluzka ma krój z klasycznym kołnierzykiem i klapką w miejscu kieszeni na piersi. Długie rękawy kończą się wąskimi mankietami zapinanymi na guziki. Modelka pozostawiła bluzkę rozpiętą i związała ją w węzeł na wysokości pępka, dodając stylizacji zmysłowości i animuszu.

Biała bluzka z ażurowym haftem jak u Marceliny Zawadzkiej za 129,90 zł

Jeśli chciałabyś dodać tę część garderoby do swojej kolekcji, mamy dla ciebie propozycję bardzo podobną do tej, którą prezentuje Zawadzka. Mowa o haftowanej bluzce z nowej kolekcji polskiej marki Reserved.

Bawełniany top jest zdobiony szydełkowym, ażurowym haftem, który delikatnie prześwituje. Ma krótkie rękawy zakończone elastycznymi gumkami, zaś dolny brzeg bluzki uformowany jest w kształt zaokrąglonej fali. Do wyboru masz trzy wersje kolorystyczne bluzki: biały, pistacjowy i czarny.

fot. Materiały prasowe Reserved

Na korzyść propozycji polskiej sieciówki przemawia także jej cena. Za świetną jakościowo bluzkę z naturalnego materiału zapłacisz teraz 129,90 zł. Top pasuje do każdego typu sylwetki, a jego luźny krój ukryje jej wszelkie niedoskonałości.

Z czym nosić ażurową bluzkę?

Tego typu bluzki możesz śmiało nosić na każdą okazję. Sprawdzą się zarówno do pracy jak i na imprezę. Nosząc ją podczas oficjalnych spotkań, pamiętaj jednak by wybierać haft o mniejszych oczkach, by top zbytnio nie prześwitywał i nie pokazywał zbyt wiele ciała.

Ażurowa bluzka będzie dobrze wyglądać w stylizacjach typu boho, zestawiona z zamszową spódniczką, jeansową kurtką i botkami w stylu kowbojek. Świetnie poradzi sobie również w połączeniu z pastelowymi, plisowanymi spódnicami midi i klasycznymi trampkami.

