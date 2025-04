Małgorzata Rozenek przed swoją kwarantanną codziennie zachwycała fanów pięknymi stylizacjami. W ubiorze Perfekcyjnej Pani Domu wszystko jest zawsze dokładnie przemyślane - tu nie ma miejsca na przypadek.

Jeśli szukasz torebki, która doskonale dopełni wiosenne i letnie stylizacje, przyjrzyj się tej, którą nosi właśnie Małgorzata Rozenek. To ponadczasowy model z modnymi złotymi zdobieniami. Bardzo podobny kupisz online w Zarze!

Biała listonoszka Małgorzaty Rozenek

Crossbody bags, czyli torby, które przekłada się przez ramię, to jeden z głównych trendów wiosny 2020. Wie o tym także Małgorzata Rozenek. Nie wybrała jednak listonoszki w długim paskiem, która jest niewygodna i zniekształca sylwetkę, ale torebkę na krótkim łańcuszku.

Torebka, która jest umiejscowiona tuż pod biustem to prawdziwy hit. Szczególnie jeśli jest bardzo elegancka i ozdobna. Jak nosi je Rozenek?

Trzeba przyznać, że to wyjątkowo stylowe rozwiązanie. Nie ma co udawać, że to pojemna i praktyczna torebka, ale tutaj chyba nie do końca o to chodzi. Ona ma ładnie wyglądać :)

Torebka z Zary ze złotymi zdobieniami

Ta torebka jest łudząco podobna do modelu, który wybrała Małgorzata Rozenek i kosztuje jedynie 119 zł.

Złote zdobienia w kształcie krokodyli to delikatne nawiązanie do modnego ciągle stylu safari. To jednak jego najbardziej stylowa odmiana.

Do czego nosić torebkę z Zary w stylu Małgorzaty Rozenek? Tak naprawdę - do wszystkiego. Będzie świetnie wyglądać z sukienkami, ale w luźniejszy dzień możesz założyć ją nawet do jeansowych spodni lub... dresów. Zdjęcie Perfekcyjnej Pani Domu udowadnia, że to naprawdę stylowe rozwiązanie.

Torebka z Zary wykonana jest ze sztucznej skóry, jest więc ekologiczna, nie krzywdzi zwierząt, a przede wszystkim jest banalnie prosta w czyszczeniu. W razie zabrudzeń wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką i będzie wyglądała jak nowa.

