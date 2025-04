Małgorzata Rozenek doskonale wie, co w trawie piszczy - zwłaszcza, jeśli chodzi o modę. Co rusz udowadnia nam, że zawsze można wyglądać stylowo, nawet w ciąży i... przebywając w kwarantannie. Chociaż pojawiły się głosy oburzenia, że codziennie pojawia się w innych ubraniach, my jesteśmy zdania, że nie ma nic złego w dbaniu o swój wygląd i dobrze samopoczucie.

Często podpatrujemy to, co nosi Perfekcyjna Pani Domu - zwłaszcza, że nie stroni od popularnych sieciówek jak Zara, Reserved czy H&M. Tym razem naszą uwagę przykuły sneakersy, w których pozuje do zdjęcia wraz z psami. To bestsellerowy model z Zary. Nie jest już dostępny w tym kolorze, ale ciągle możesz kupić te buty w nieco innym odcieniu.

Małgorzata Rozenek w sneakersach z Zary

W tej parze butów zdecydowanie widać inspirację kultowym modelem ugly dad sneakers Balenciagi. Jedyna różnica to kolor oraz... cena. Buty ze znanego domu mody kosztują około 4 tysięcy, podczas gdy za model z Zary zapłacisz 199 zł. Jak wyglądają sneakersy Rozenek?

Musimy przyznać, że moda na duże, brzydkie buty sportowe w zeszłym roku nieco nas zaskoczyła, jednak z czasem naprawdę się do nich przekonałyśmy. Pięknie wyglądają w sportowym wydaniu, ale nosimy je również do bardzo zwiewnych sukienek.

fot. Materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że ugly dad sneakers zostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Warto więc mieć jedną parę w swojej szafie. Gwarantujemy, że nawet jeśli nie jesteś do nich całkowicie przekonana, gdy je założysz i zobaczysz, jakie są wygodne, nie będziesz chciała nosić już innych butów!

