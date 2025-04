Nowa kurtka Małgorzaty Rozenek łączy w sobie dwa kluczowe trendy sezonu: fason oversize oraz wzór w pepitkę. Stylowe okrycie pochodzi z kolekcji marki Zara na jesień i zimę 2019/2020. Internautki dopytują o cenę. Znamy odpowiedź na ich pytanie.

Ile kosztuje kurtka w pepitkę Małgorzaty Rozenek?

Popularna prezenterka telewizyjny słynie z doskonałego wyczucia trendów. Doskonale wie, co w modzie w piszczy i chętnie sięga po ubrania z najnowszych kolekcji. Nosi zarówno projekty światowych projektantów, jak i ubrania z sieciówek. Małgorzata Rozenek wybrała kurtkę oversize z Zary. Za okrycie trzebba zapłacić 249,00 zł.

Model w pepitkę doskonale wpisuje się w tendencję na nowy sezon. W nadchodzących miesiącach pepitka będzie przeżywała swój wielki come back. Małgorzata Rozenek wybrała również minispódniczkę w ten modny wzór. Stylizację uzupełniła t-shirtem z nadrukiem oraz białymi traperkami.

Pepitka to klasyczny deseń, który zwyczajowo nosi się na uroczyste lub formalne okazje. Jednak w tym sezonie, nosimy ją przede wszystkim do codziennych zestawów w stylu casual. Modnie jest zestawiać ją z jeansami, sneakersami, a nawet... bluzami z kapturem. Propozycja dla odważnych to duet pepitki i szalonych neonów.

