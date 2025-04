Trencz powinien znaleźć się w każdej kobiecej garderobie. Pasuje do wszystkiego, a do tego jest niezwykle stylowy. My polecamy szczególnie beżowe prochowce - stworzysz z nimi naprawdę wiele pięknych stylizacji.

Według wszystkich Paryżanek to jedna z podstawowych rzeczy obok białego t-shirtu, marynarki i cygaretek. Najłatwiej połączyć go z jeansami i koszulą, jeśli jednak masz więcej modowej odwagi, możesz iść śladem Małgosi Rozenek. Ta postawiła na bardzo ciekawe połączenie.

Małgorzata Rozenek w beżowym total looku

Nie każdy ma odwagę na to, by postawić na jeden kolor. Szczególnie, gdy jest to beż lub biel. Perfekcyjna Pani Domu pokazała jednak, że nie tylko nie boi się takich decyzji, ale przede wszystkim - świetnie w nich wygląda.

Jeśli szukasz podobnego trenczu (czemu wcale się nie dziwimy, bo chętnie kupiłybyśmy go same!), znalazłyśmy niemal identyczny w Reserved. Kosztuje 299 złotych, ale pamiętaj - taki płaszcz to nie zakup na jeden sezon, a na lata. Warto więc zadbać o to, by był wykonany z dobrych, najlepiej przyjaznych środowisku materiałów.

Nie musisz decydować się na total look w stylu Małgorzaty Rozenek, żeby wyglądać dobrze w trenczu. Zwykłe jeansy lub cygaretki oraz sweter i tenisówki to doskonały codzienny zestaw, który nigdy nie będzie wyglądał źle i nigdy nie wyjdzie z mody.

Przewiąż trencz paskiem w talii, a jeśli nie chcesz go zapinać, zawiąż go na plecach. Nie zapominaj o dodatkach - modna torebka i piękna biżuteria sprawią, że w mgnieniu oka poczujesz się jak prawdziwa Paryżanka.

