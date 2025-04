Małgorzata Rozenek-Majdan znana jest z wyjątkowego stylu i fani chętnie naśladują jej popisowe kreacje. Jeśli należysz do fanek jej ubioru, możesz mieć teraz sneakersy, które do złudzenia przypominają model który gwiazda miała na sobie podczas ostatniej podróży. I to w znacznie niższej cenie.

Sneakersy Małgorzaty Rozenek-Majdan za 2 tys. złotych

Rozenek-Majdan na swoim koncie na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z podróży do Nowego Jorku. Widać na nim przemyślaną i stonowaną stylizację prezenterki. Naszą uwagę przykuły jednak sneakersy, które są hitem ostatnim sezonów.

I nie tylko naszą, bo pod postem gwiazdy pojawiły się pytania o to, skąd pochodzą poszczególne części garderoby zaprezentowane na fotografii. Rozenek-Majdan wybrała płaszcz od Bartosza Pilawskiego i beret od MissSpark. Całość dopełniają klasyczne, białe sneakersy od Alexandra McQueena za ok. 1899 zł.

Gdzie kupić sneakersy jak u Małgorzaty Rozenek-Majdan?



Ta cena zwala z nóg. Na szczęście my znalazłyśmy dla ciebie niemal identyczną propozycję w sklepie internetowym e-obuwie. Model marki Big Star do złudzenia przypomina ten od znanego projektanta. Białe sneakersy mają uniwersalny fason i nie są zdobione żadnymi zbędnymi detalami, dlatego pasują do większości stylizacji.

Na ich korzyść przemawia także korzystna cena. Za propozycję marki zapłacisz znacznie mniej niż za oryginał z kolekcji projektanta. Buty są teraz na przecenie i kosztują zaledwie 139,90 zł.

Możesz je nosić zarówno do casualowych jak i eleganckich stylizacji. Będą wyglądały świetnie chociażby z modnymi i wygodnymi joggerami oraz miękką bluzą. Sprawdzą się też w zestawieniu z szyfonową sukienką i jeansową kataną. Opcji jest naprawdę wiele. Minimalistyczne białe sneakersy warto mieć w swojej szafie.

