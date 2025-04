Małgorzata Rozenek-Majdan 3 tygodnie temu została mamą, a już wrzuciła na Instagram swoje zdjęcie w stroju kąpielowym. Chciała pokazać swoim obserwatorkom, że jej figura po ciąży zostawia wiele do życzenia, ale my musimy przyznać, że w takiej wersji również wygląda pięknie.

Gwiazda skupiła się na swoich nadprogramowych kilogramach (przyznała, że po ciąży zostało jej 12 dodatkowych kilogramów), a my na stroju kąpielowym, który miała na sobie. Ten model pochodzi z kolekcji H&M i kosztuje 139 zł.

Małgorzata Rozenek w kostiumie kąpielowym z H&M

Gwiazda postawiła na jednoczęściowy strój kąpielowy z ozdobną falbanką, która odwraca uwagę od dodatkowych kilogramów. Pionowe paski w białym i niebieskim kolorze również robią swoje, bo nie jest tajemnicą, że taki wzór optycznie wysmukla sylwetkę.

Ten model będzie odpowiedni również dla pań z małym biustem, bo ozdoby na wysokości klatki piersiowej tworzą optyczne złudzenie i nikt nie zwracał uwagi, jakiej wielkości są piersi.

Internautki są zadowolone z jego zakupy, bo takie opinie pojawiły się na stronie szwedzkiej sieciówki:

Strój pięknie leży. Lepiej wybrać rozmiar większy, aby gumki na ramionach się nie odciskały.

Trochę uciska ta część górna, jeżeli falbana jest na ramionach. Poza tym wszystko dobrze - to bardzo ładny strój.

fot. Materiały prasowe

Kostium jest dostępny tylko w sklepie internetowym. Można go kupić w rozmiarze od 32 do 50. Niestety online jest dostępny tylko rozmiarze 32. Jeżeli nosisz większy, to będziesz musiała o nim zapomnieć lub znaleźć podobny w innym sklepie.

