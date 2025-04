W CCC cały asortyment został przeceniony aż do 50%, dzięki czemu swoje wymarzone buty na koniec jesieni i zimę kupisz w naprawdę niskich cenach.

Jeśli jeszcze nie znalazłaś inspiracji na dzisiejsze zakupy, warto poszukać jej wśród stylizacji gwiazd. Naszą uwagę po raz kolejny przykuła Małgorzata Kożuchowska, która dla wielu kobiet jest prawdziwą współczesną ikoną mody.

Małgorzata Kożuchowska w botkach z CCC

Aktorka wybrała tym razem piękne granatowe botki z wiązaniem. Trzewiki w tym niebanalnym kolorze pochodzą z kolekcji marki Lasocki. Kożuchowska zestawiła je z długą, przylegającą do ciała sukienką z dzianiny - ten casualowy zestaw będzie idealny na chłodne dni.

W komentarzach posypały się komplementy na temat elementów jej stylizacji. Chociaż wiele kobiet dopytywało o torebkę i sukienkę, to właśnie botki zebrały najwięcej przychylnych opinii. Ten model jest wykonany z miękkiej licowej skóry. Dzięki ociepleniu idealnie botki nadadzą się nawet na bardzo mroźne dni.

Botki Lasocki w regularnej cenie kosztuję 199,99 zł, ale podczas Black Friday, które w CCC trwa jeszcze do końca weekendu, kupisz je za 139,99 zł. Za eleganckie buty z dobrej skóry jest to naprawdę niewielka kwota, szczególnie że starczają one na długie lata.

Jak nosić granatowe botki Lasocki? My proponujemy łączyć je z czarnymi jeansami o luźniejszym kroju - mom fit, boyfriendy lub slouchy świetnie się sprawdzą. Na górę załóż oversizowy sweter o grubym, ozdobnym splocie lub casualową marynarkę i prosty t-shirt. Tak ponadczasowy zestaw koniecznie uzupełnij biżuterią - uroczy naszyjnik lub kolczyki-koła pięknie podkreślą naturalne piękno.

